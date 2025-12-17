Reclasifican como asesinato muerte de octogenario agredido con paquete de chuletas congeladas en Ponce

La Policía reclasificó como asesinato la muerte de un octogenario en mayo pasado en Ponce.

El caso fue reportado originalmente como una agresión contra Nelson Barreto Tricoche, de 80 años, en el residencial La Ceiba, el 22 de mayo de este año, a eso de las 7:07 a.m.

De la investigación preliminar se desprende que la víctima fue agredida por su hijo, identificado como Néstor Isaac Barreto Torruella, de 24 años.

Según la pesquisa, el perjudicado fue agredido en la mano derecha y en la parte posterior de la cabeza “con un paquete de chuletas que se encontraba congelado”.

La versión recibida por los agentes apuntaba a que el agresor le estaba exigiendo dinero a su padre “para drogas”.

PUBLICIDAD

Paramédicos evaluaron al octogenario, quien presentaba una laceración en el área de la cabeza, pero se negó a ser transportado en el momento a un hospital.

Mientras, la Policía reclasificó ayer, martes, el caso de Barreto Tricoche para cambiarlo de agresión a asesinato, luego que falleciera en una fecha que no se detalló.

La autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses encontró que murió por complicaciones de trauma a la cabeza.

Por su parte, Barreto Torruellas fue arrestado en la misma escena de la agresión el 22 de mayo y poco después le radicaron cargos por maltrato de una persona de edad avanzada, de carácter grave, pues su padre todavía estaba con vida al momento de la imputación.

Al no poder prestar la fianza de $10,000, fue ingresado en la cárcel Las Cucharas, en Ponce.

Sin embargo, posteriormente salió de prisión por razones que no están claras al momento, pues un informe de la Policía indica que el 17 de junio fue arrestado por robo de mercancía en una tienda Home Depot en Ponce.

El informe indica que fue ingresado a la cárcel nuevamente al no poder prestar la fianza fijada.

No obstante, Barreto Torruellas volvió a salir a la calle en circunstancias que no precisadas al momento, pues el 13 de agosto fue encontrado sin vida en la avenida Manatí intersección con la calle Camarón sector La Guachita, en Ponce.

De acuerdo con el informe policiaco, los agentes encontraron el cuerpo con múltiples heridas de bala.