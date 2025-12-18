Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a peatón que murió tras ser arrollado en Luquillo

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso

18 de diciembre de 2025 - 3:19 PM

Updated At

Actualizado el 19 de diciembre de 2025 - 6:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El peatón no ha sido identificado. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón falleció tras ser arrollado en la mañana de este jueves en la PR-3, kilómetro 39.0, frente a la estación de gasolina Mobile, en Luquillo.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso.

Según la Uniformada, mientras el conductor de un Volkswagen Jetta verde transitaba en la dirección mencionada, impactó a un peatón en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El peatón, quien fue identificado el viernes como José Ortiz Mora, de 44 años, residente en Luquillo, fue transportado al Hospital Caribbean en Fajardo, donde falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica.

El agente Héctor Figueroa López, adscrito a Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, junto a la fiscal Sandra Cortez, se hicieron cargo de la investigación.

Tags
Breaking NewsLuquilloPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
