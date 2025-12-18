Identifican a peatón que murió tras ser arrollado en Luquillo
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso
18 de diciembre de 2025 - 3:19 PM
Actualizado el 19 de diciembre de 2025 - 6:41 AM
Un peatón falleció tras ser arrollado en la mañana de este jueves en la PR-3, kilómetro 39.0, frente a la estación de gasolina Mobile, en Luquillo.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el suceso.
Según la Uniformada, mientras el conductor de un Volkswagen Jetta verde transitaba en la dirección mencionada, impactó a un peatón en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
El peatón, quien fue identificado el viernes como José Ortiz Mora, de 44 años, residente en Luquillo, fue transportado al Hospital Caribbean en Fajardo, donde falleció posteriormente mientras recibía asistencia médica.
El agente Héctor Figueroa López, adscrito a Patrullas de Carreteras del área de Fajardo, junto a la fiscal Sandra Cortez, se hicieron cargo de la investigación.
