Arrestan a pareja y remueven a dos menores tras allanamiento en Bayamón
La Policía encontró distintas sustancias controladas en el apartamento
11 de febrero de 2026 - 7:23 AM
La Policía arrestó a una pareja que estaba en compañía de dos menores de edad en un apartamento donde encontraron distintas sustancias controladas en Bayamón.
La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles, cuando agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenció órdenes de registro y allanamiento en el residencial La Alhambra.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que en uno de los apartamentos ocuparon fentanilo, crack, marihuana y dinero en efectivo, por lo que arrestaron a un hombre y una mujer.
“En relación a estos hechos, se le dio conocimiento al Departamento de la Familia como protocolo, ya que, al momento del allanamiento, estos (los detenidos) se encontraban en compañía de dos menores de 3 y 4 años”, apuntó el informe policiaco.
