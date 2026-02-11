Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a pareja y remueven a dos menores tras allanamiento en Bayamón

La Policía encontró distintas sustancias controladas en el apartamento

11 de febrero de 2026 - 7:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La intervención estuvo a cargo de la División de Drogas Metropolitana. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía arrestó a una pareja que estaba en compañía de dos menores de edad en un apartamento donde encontraron distintas sustancias controladas en Bayamón.

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles, cuando agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenció órdenes de registro y allanamiento en el residencial La Alhambra.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que en uno de los apartamentos ocuparon fentanilo, crack, marihuana y dinero en efectivo, por lo que arrestaron a un hombre y una mujer.

“En relación a estos hechos, se le dio conocimiento al Departamento de la Familia como protocolo, ya que, al momento del allanamiento, estos (los detenidos) se encontraban en compañía de dos menores de 3 y 4 años”, apuntó el informe policiaco.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
