Arrestan a pareja y remueven a dos menores tras allanamiento en Bayamón

La Policía arrestó a una pareja que estaba en compañía de dos menores de edad en un apartamento donde encontraron distintas sustancias controladas en Bayamón.

La intervención se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles, cuando agentes de la División de Drogas Metropolitana diligenció órdenes de registro y allanamiento en el residencial La Alhambra.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que en uno de los apartamentos ocuparon fentanilo, crack, marihuana y dinero en efectivo, por lo que arrestaron a un hombre y una mujer.