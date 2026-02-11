Reportan dos asesinatos en menos de tres horas en San Juan

Dos hombres fueron asesinados en hechos separados que son investigados por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en San Juan.

El primero de los casos fue registrado a eso de las 12:04 a.m., en la calle 49 de las Parcelas Falú, en Río Piedras.

Según el informe policiaco, una llamada a través del Sistemas de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

Mientras, el segundo caso fue reportado a eso de las 2:47 a.m., en las inmediaciones del residencial Vista Hermosa.

Tras una llamada al 9-1-1, agentes llegaron a la escena y encontraron el cuerpo baleado de un hombre que al momento no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa.