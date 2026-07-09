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Actor de “Grey’s Anatomy” descarta postularse para un escaño en el Senado de Maine

Patrick Dempsey interpretó al neurocirujano Derek Shepherd en la conocida serie

9 de julio de 2026 - 1:49 PM

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Patrick Dempsey, que interpretó al neurocirujano Derek Shepherd en la conocida serie, aseguró que no se postulará como senador para en el estado de Maine. (Vianney Le Caer)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El actor estadounidense Patrick Dempsey, conocido por su rol en la serie “Anatomía de Grey”, descartó presentarse como candidato demócrata al Senado por el estado de Maine en lugar de Graham Platner, quien renunció por un escándalo sexual.

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Dempsey, que interpretó al neurocirujano Derek Shepherd en la conocida serie, aseguró que no se postulará como senador después de que su nombre fuera uno de los que sonaron como posible sustituto del polémico candidato.

El actor, oriundo de Maine y fundador del Centro Dempsey que atiende de manera gratuita a personas con cáncer, dio a conocer su decisión a través de un artículo de opinión en el diario Portland Press Herald, en el que reflexionaba sobre la pregunta: “¿De verdad quiero servir en el Congreso?”.

“Tras reflexionar mucho, me di cuenta de que la respuesta es no. No porque el servicio público no sea honorable —por supuesto que lo es—, sino porque creo que puedo contribuir de forma más eficaz a través de la vida que ya he construido”, escribió el actor.

Dempsey, que siempre ha hecho gala de su activismo y su compromiso social, concluyó que no se postulará al cargo, pero sí pide a quienes lo vayan a hacer que lideren “con humildad”, digan la “verdad” y pongan a “las personas antes que al partido”.

Graham Platner, candidato demócrata al Senado de EE.UU., habla en un acto organizado por el senador Bernie Sanders en Orono, Maine, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Graham Platner, candidato demócrata al Senado de EE.UU., habla en un acto organizado por el senador Bernie Sanders en Orono, Maine, el domingo 24 de mayo de 2026. (AP Photo/Robert F. Bukaty) (Robert F. Bukaty)

Este mensaje encaja con el complicado momento que atraviesa el Partido Demócrata tras la renuncia de Platner a menos de cuatro meses de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre y la búsqueda de un nuevo aspirante.

Platner era una de las mejores opciones para que los demócratas consiguieran una plaza en el Senado que hasta ahora ha sido ocupada por una veterana senadora republicana Susan Collins, quien busca seguir en el cargo.

Sin embargo, la acusación de violación por parte de una mujer ha sido el detonante para que el candidato demócrata renunciara a la carrera al Senado, después de superar otras polémicas como el tatuaje nazi que luce o los mensajes extramatrimoniales a otras mujeres de carácter sexual que trascendieron a la prensa.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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