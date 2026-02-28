Eric Dane, el célebre actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” y que más adelante en su vida se convirtió en defensor de la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), murió el jueves.

El emotivo homenaje de "Grey's Anatomy" a Eric Dane que conmovió a los fans . Eric Dane, el célebre actor de "Grey's Anatomy" y "Euphoria" y que más adelante en su vida se convirtió en defensor de la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), murió el jueves.

La muerte de Eric Dane a los 53 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo.

Su familia confirmó el fallecimiento el jueves 19 de febrero, diez meses después de que el actor contara públicamente que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Los sentidos mensajes de despedida de sus excompañeros de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, Kate Walsh, Kim Raver, Jessica Capshaw, Katherine Heigl, Kevin McKidd y James Pickens Jr., entre otros, no tardaron en llegar. Ahora, una semana después, desde la serie le dedicaron su más reciente episodio al inolvidable “McSteamy” y los fanáticos se conmovieron hasta las lágrimas.

El jueves 26 de febrero se emitió en los Estados Unidos el onceavo capítulo de la vigésima segunda temporada de “Grey’s Anatomy”. No fue un capítulo más, sino que incluyó una conmovedora dedicatoria a Eric Dane con un video de una recopilación de algunos de los momentos más memorables del doctor Marc Sloan entre la segunda y la novena temporada. Pusieron desde su encuentro en Emerald City Bar, más conocido como el bar de Joe, con Callie Torres (Sara Ramírez) hasta la icónica escena en el ascensor con Derek Shephard (Dempsey), Addison Montgomery (Walsh), Meredith Grey (Ellen Pompeo) y la enfermera Rose (Lauren Stamile) con su frase: “Apuesto que desearías estar usando las escaleras en este momento”.

También se incluyeron imágenes de algunas de sus operaciones, de sus momentos con su hija Sophia, de su historia de amor con Lexie Gray (Chyler Leigh) y de la emotiva conversación que tuvo con su pupilo Jackson Avery (Jesse Williams): “Si amás a alguien, se lo decís, incluso si tenés miedo de que no sea lo correcto, incluso si te asusta que te queme vivo hasta enterrarte, lo decís, y fuerte”.

Antes de cerrar, usaron una de las frases que dijo el personaje en su aparición especial en la décimoseptima temporada: “No desperdicies ni un solo minuto”. “En recuerdo de Eric Dane. 1972-2026″, se pudo leer en la placa final. Pero lo que sin dudas terminó de quebrar a los fanáticos fue que el video estuvo musicalizado con “Chasing Cars” de Snow Patrol, una canción entrañable que sonó en el último episodio de la segunda temporada y en el dieciocho de la séptima y se convirtió en un “himno” de la serie.

“Eso fue absolutamente hermoso. Me emocioné desde el primer segundo que vi su cara”; “Estoy llorando a mares. Gracias, Eric, por tu dedicación a tu arte y gracias, Grey’s Anatomy, por honrarlo” y “La canción golpeó más fuerte. ¡Volá alto, Dr. Sloan!“, escribieron los fanáticos en las redes.

Dane murió exactamente dos décadas después de su debut en la serie que lo convirtió en una estrella de Hollywood. Si bien se mencionó a Marc Sloan durante la primera temporada, su aparición fue recién en el capítulo 18 de la segunda, titulado Ayer (Yesterday). Quienes la vieron recordarán la inolvidable escena en la que se acerca a hablar con Meredith Grey y termina en el piso del hospital Seattle Grace luego de recibir una trompada de su exmejor amigo, Derek Shepherd.

