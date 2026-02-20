Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Netflix lanzó la última entrevista a Eric Dane: “El presente es todo”

En la entrevista que forma parte de la serie documental “Famous Last Words” dedica sus últimas palabras a sus dos hijas

20 de febrero de 2026 - 4:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eric Dane. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Netflix ha lanzado hoy la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane, fallecido este jueves a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide “que aprecien el presente”.

“El presente es todo, aprecien el momento”, dice a cámara Dane, quien saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie “Grey’s Anatomy”.

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix “Famous Last Words” (‘Últimas palabras célebres’) que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie “Euphoria”, aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

En esa conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

“Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, asegura Dane.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”, y reconoce que era un hombre feliz.

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?”.

Les aconseja que vivan “ahora, justo ahora”. “Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tienen que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento”.

También les pide que se enamoren, “no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamorense de algo. Encontren su pasión, su alegría. Encuentren aquello que las motive a levantarse cada mañana”.

Y explica que su amor por su profesión le ayudó a superar “los días más oscuros”: “Todavía quiero ponerme frente a una cámara”, reconocía.

La última recomendación que les hace es que elijan “sabiamente” a sus amigos, de los que él se siente agradecido, tanto como de su familia.

“Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas”, confesaba.

“Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu”, explicaba sobre la ELA, contra la que luchó durante un año desde que le fue diagnosticada.

“Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, acabó Dane la entrevista.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
