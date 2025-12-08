Las memorias de Eric Dane, donde aborda su vida con ALS, saldrán en 2026

NUEVA YORK - El próximo año se publicarán las memorias de Eric Dane, el actor de “Anatomía de Grey” y “Euphoria” al que se le ha diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés).

El libro de Dane “Book of Days: A Memoir in Moments” de Dane será publicado por The Open Field de Maria Shriver, un sello de Penguin Random House. Según Open Field, Dane repasará momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en “Grey’s Anatomy” hasta el nacimiento de sus dos hijas y la noticia de que padece ALS.

“Me despierto cada mañana y enseguida me acuerdo de que esto es real, esta enfermedad, este reto, y por eso estoy escribiendo este libro”, dijo Dane, de 53 años, en un comunicado publicado el lunes por The Open Field. “Quiero capturar los momentos que me han formado -los días bonitos, los duros, los que nunca di por sentados- para que, aunque sólo sea eso, la gente que lo lea recuerde lo que significa vivir con corazón. Si compartir esto ayuda a alguien a encontrar sentido a sus propios días, entonces merece la pena contar mi historia.”

ALS es una enfermedad progresiva que destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes mueren entre tres y cinco años después del diagnóstico. Cuando Dane anunció su diagnóstico en abril, dijo que volvería a “Euphoria”, cuya producción de la tercera temporada estaba prevista para esas mismas fechas.

“Eric quiere dar a sus hijas y a su familia algo de lo que sentirse orgullosos, y este libro no sólo les hará sentirse orgullosos”, dijo Shriver en un comunicado, “sino que también ayudará a la gente a entender qué es y qué no es la ALS, qué le ocurre a alguien cuando la padece y cómo todos podemos ser compañeros compasivos de las personas que sufren afecciones neurológicas como ésta.”

