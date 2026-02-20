Fallece Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Eric Dane, el célebre actor conocido por sus papeles en “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” y que más tarde se convirtió en defensor de la concienciación sobre la ELA, falleció el jueves. Tenía 53 años.

Sus representantes dijeron que Dane murió de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, menos de un año después de anunciar su diagnóstico.

“Pasó sus últimos días rodeado de amigos queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo”, decía un comunicado en el que se pedía privacidad para su familia. “A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otras personas que se enfrentaban a la misma batalla. Se le echará mucho de menos y siempre se le recordará con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por el amor y el apoyo que ha recibido”.

Dane nació el 9 de noviembre de 1972 y se crió en California. Su padre, un militar de la Marina, murió de un disparo cuando él tenía 7 años. Después del instituto, se mudó a Los Ángeles para dedicarse a la interpretación, consiguiendo papeles como invitado en series como “Saved by the Bell”, “Married... With Children”, “Charmed” y “X-Men: Last Stand”, y una temporada de la efímera serie médica “Gideon’s Crossing”.

Su gran oportunidad llegó a mediados de la década de 2000, cuando fue elegido para interpretar al Dr. Mark Sloan, alias McSteamy, en la serie médica de ABC “Grey’s Anatomy”, un papel que interpretaría desde 2006 hasta 2012 y que volvería a interpretar en 2021. En 2019, dio un giro de 180 grados y se convirtió en Cal Jacobs, un hombre casado con problemas, en la provocativa serie de HBO “Euphoria”, papel que continuó interpretando hasta su muerte.

Dane también interpretó a Tom Chandler, el capitán de un destructor de la Marina de los Estados Unidos en el mar después de que una catástrofe global acabara con la mayor parte de la población mundial, en la serie dramática de TNT “The Last Ship”. En 2017, la producción se detuvo mientras Dane luchaba contra la depresión.

En abril de 2025, Dane anunció que le habían diagnosticado ELA, una enfermedad progresiva que ataca las células nerviosas que controlan los músculos de todo el cuerpo.

La ELA destruye gradualmente las células nerviosas y las conexiones necesarias para caminar, hablar y respirar. La mayoría de los pacientes mueren entre tres y cinco años después del diagnóstico.

Dane se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, y habló en una rueda de prensa en Washington sobre la autorización previa del seguro médico. “Algunos de ustedes quizá me conozcan por series de televisión como Anatomía de Grey, en la que interpreto a un médico. Pero hoy estoy aquí para hablar brevemente como paciente que lucha contra la ELA”, dijo en junio de 2025. En septiembre de ese año, la ALS Network nombró a Dane ganador de su premio al defensor del año, en reconocimiento a su compromiso con la concienciación y el apoyo a las personas que viven con ELA.

Está previsto que en 2026 se publique una autobiografía de Dane. “Book of Days: A Memoir in Moments” será publicada por The Open Field, de Maria Shriver, un sello editorial de Penguin Random House. Según Open Field, Dane repasará los momentos clave de su vida, desde su primer día de trabajo en “Grey’s Anatomy” hasta el nacimiento de sus dos hijas y el descubrimiento de que padece ELA.