Bad Bunny gana Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026
Mientras tanto, Karol G fue declarada Artista Femenina del Año – Urbano
20 de febrero de 2026 - 9:03 PM
La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 arrancó a las 9:00 p.m., pero los ganadores empezaron a anunciarse en redes sociales desde la mañana de hoy jueves, 19 de febrero. Entre ellos, Bad Bunny ganó Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos” y Canción del Año por “DtMF”, mientras que Karol G fue declarada Artista Femenina del Año – Urbano.
Además, Alejandro Sanz y Shakira compartieron el premio a la Colaboración del Año Pop por “Bésame”, y Becky G y Manuel Turizo el de Colaboración del Año – Pop-Urbano por “Qué haces”.
El espectáculo de esta noche, transmitido en vivo por Univision, UniMás y Galavisión, promete coloridos números musicales de superestrellas que incluyen a Marc Anthony, Romeo Santos, Prince Royce, Juanes, Thalia, Maria Becerra y Cristian Castro.
Este año, Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista de nominados con 10 menciones cada uno. Bajo el lema “Honrando lo que somos”, la 38ª entrega anual de premios reconoce “el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”, según un comunicado.
En total se entregarán galardones en 44 categorías, en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana. Además, cinco artistas serán homenajeados con premios especiales: Juanes, con el Premio a la Trayectoria; Paloma San Basilio, con el Premio a la Excelencia; Arcángel, con el premio Ícono Urbano; Los Bukis, con el premio Legado Musical; y Manolo Díaz con el premio Visionario.
