EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny gana Álbum del Año en Premio Lo Nuestro 2026

Mientras tanto, Karol G fue declarada Artista Femenina del Año – Urbano

20 de febrero de 2026 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny también se alzó con el premio de Canción del Año por “DtMF”. (Orlando Barría)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 arrancó a las 9:00 p.m., pero los ganadores empezaron a anunciarse en redes sociales desde la mañana de hoy jueves, 19 de febrero. Entre ellos, Bad Bunny ganó Álbum del Año por “Debí Tirar Más Fotos” y Canción del Año por “DtMF”, mientras que Karol G fue declarada Artista Femenina del Año – Urbano.

Además, Alejandro Sanz y Shakira compartieron el premio a la Colaboración del Año Pop por “Bésame”, y Becky G y Manuel Turizo el de Colaboración del Año – Pop-Urbano por “Qué haces”.

El espectáculo de esta noche, transmitido en vivo por Univision, UniMás y Galavisión, promete coloridos números musicales de superestrellas que incluyen a Marc Anthony, Romeo Santos, Prince Royce, Juanes, Thalia, Maria Becerra y Cristian Castro.

Este año, Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro encabezan la lista de nominados con 10 menciones cada uno. Bajo el lema “Honrando lo que somos”, la 38ª entrega anual de premios reconoce “el orgullo de nuestras raíces y la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras, rindiendo homenaje a nuestras raíces, nuestra esencia y la identidad cultural que nos define”, según un comunicado.

En total se entregarán galardones en 44 categorías, en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana. Además, cinco artistas serán homenajeados con premios especiales: Juanes, con el Premio a la Trayectoria; Paloma San Basilio, con el Premio a la Excelencia; Arcángel, con el premio Ícono Urbano; Los Bukis, con el premio Legado Musical; y Manolo Díaz con el premio Visionario.

Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. Jessica Rodríguez, integrante de "Despierta América" de Univision. La "boy band" DND.
1 / 16 | Famosos posan en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro . Gino Montalvo llegó al Kaseya Center en Miami donde se celebró la 38 edición de Premio Lo Nuestro. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
