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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere motociclista tras choque con guagua en Toa Baja

El accidente se reportó a eso de las 6:20 a.m.

26 de junio de 2026 - 9:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con las autoridades, a la conductora se le realizó la prueba preliminar de alcohol, la cual arrojó 0.0%. (Suministrada )
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un motociclista murió este viernes tras verse involucrado en un choque con una guagua en la PR-165, en Toa Baja, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el accidente se reportó a eso de las 6:20 a.m. en el kilómetro 6.7 de la vía, en dirección de Dorado hacia Toa Baja.

La Policía indicó que el motociclista, de 27 años, transitaba en una motora Husqvarna, color negra y amarilla, cuando, por razones que aún se investigan, impactó con la parte frontal de la motora el lateral derecho posterior de una guagua Toyota Tacoma del año 2022.

La guagua era conducida por una mujer de 27 años, quien se encontraba en la PR-165 para tomar la calle boulevard Jaime Fonalledas.

Como resultado del impacto, el motociclista salió expulsado y sufrió heridas de gravedad.

Tras el accidente, fue transportado a una institución hospitalaria, donde se certificó su muerte.

De acuerdo con las autoridades, a la conductora se le realizó la prueba preliminar de alcohol, la cual arrojó 0.0%.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoToa BajaAccidentes de Tránsito
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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