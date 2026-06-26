Muere motociclista tras choque con guagua en Toa Baja

Un motociclista murió este viernes tras verse involucrado en un choque con una guagua en la PR-165, en Toa Baja, informó la Policía.

Según la información preliminar, el accidente se reportó a eso de las 6:20 a.m. en el kilómetro 6.7 de la vía, en dirección de Dorado hacia Toa Baja.

La Policía indicó que el motociclista, de 27 años, transitaba en una motora Husqvarna, color negra y amarilla, cuando, por razones que aún se investigan, impactó con la parte frontal de la motora el lateral derecho posterior de una guagua Toyota Tacoma del año 2022.

La guagua era conducida por una mujer de 27 años, quien se encontraba en la PR-165 para tomar la calle boulevard Jaime Fonalledas.

Como resultado del impacto, el motociclista salió expulsado y sufrió heridas de gravedad.

Tras el accidente, fue transportado a una institución hospitalaria, donde se certificó su muerte.