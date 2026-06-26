Alerta por fuerte hedor lleva a la Policía a hallar un veterano atrincherado en Adjuntas

Un veterano del Ejército que permanecía atrincherado y armado dentro de una residencia en el barrio Portugués, en Adjuntas, se entregó a las autoridades la tarde del jueves, tras varias horas de negociación con personal especializado de la Policía de Puerto Rico.

La intervención comenzó a eso de las 3:45 p.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un fuerte hedor proveniente de una vivienda. Al llegar al lugar, agentes del Distrito de Adjuntas encontraron al hombre atrincherado en el interior de la residencia y en posesión de varias armas de fuego.

Ante la situación, la Policía activó un operativo en el que participaron negociadores especializados, agentes de la unidad SWAT, personal del Cuerpo de Bomberos y paramédicos, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar la seguridad en el mencionado lugar.

Las negociaciones fueron dirigidas por el teniente Joel García Echevarría, quien logró que el individuo saliera voluntariamente de la residencia, sin que fuera necesario el uso de la fuerza.

PUBLICIDAD

Tras su entrega, el hombre recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue transportado a una institución hospitalaria para una evaluación.

Como parte de la intervención, las autoridades ocuparon varias armas de fuego y municiones, las cuales quedaron bajo custodia como evidencia.