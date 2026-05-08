Arrestan en Ceiba a fugitivo buscado por las autoridades del estado de Pensilvania

Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico arrestaron en la tarde del jueves a un hombre que era reclamado por las autoridades del estado de Pensilvania.

Según la Policía, el detenido fue identificado como Luis Omar Ávila Dávila, de 43 años y residente de Ceiba.

Contra Ávila Dávila pesaba una orden de extradición emitida el 19 de abril de 2023 por la jueza Nina N. Wright tras no comparecer ante el tribunal en relación con un caso de agresión, del cual se desconocen mayores detalles.

Tras su arresto, el hombre fue llevado ante la jueza Brenda Y. Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, quien atendió la vista en la que no se concedió fianza a Ávila Dávila.

Posteriormente, Ávila Dávila fue ingresado en la Institución Correccional Bayamón 705, donde permanecerá mientras continúan los procesos correspondientes de extradición.