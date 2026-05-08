Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan en Ceiba a fugitivo buscado por las autoridades del estado de Pensilvania

Luis Omar Ávila Dávila, de 43 años, era requerido por un caso de agresión

8 de mayo de 2026 - 2:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Omar Ávila Dávila, de 43 años. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico arrestaron en la tarde del jueves a un hombre que era reclamado por las autoridades del estado de Pensilvania.

RELACIONADAS

Según la Policía, el detenido fue identificado como Luis Omar Ávila Dávila, de 43 años y residente de Ceiba.

Contra Ávila Dávila pesaba una orden de extradición emitida el 19 de abril de 2023 por la jueza Nina N. Wright tras no comparecer ante el tribunal en relación con un caso de agresión, del cual se desconocen mayores detalles.

Tras su arresto, el hombre fue llevado ante la jueza Brenda Y. Sala Rivera, del Tribunal de San Juan, quien atendió la vista en la que no se concedió fianza a Ávila Dávila.

Posteriormente, Ávila Dávila fue ingresado en la Institución Correccional Bayamón 705, donde permanecerá mientras continúan los procesos correspondientes de extradición.

El diligenciamiento de la orden estuvo a cargo del agente José López Cotto, bajo la supervisión de la sargento Luana Colón Vega.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoArrestosPensilvaniaFugitivos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: