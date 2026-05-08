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Encuentran hombre que habría muerto tras un ataque con un oso en Montana

Sería la primera víctima mortal por esa causa en esa zona desde 1998

8 de mayo de 2026 - 2:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El parque es conocido por ser el hogar de unos 1,000 osos negros y grizzli, que deambulan por el área. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - El Servicio Nacional de Parques anunció el hallazgo del cuerpo de un excursionista desaparecido en el Parque Nacional Glacier, que aparentemente murió a consecuencia de un enfrentamiento con un oso, lo que constituye la primera víctima mortal por esa causa en esa zona de Montana desde 1998.

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El cuerpo fue encontrado el miércoles pasado en una zona densamente boscosa con árboles caídos, a unos 15 metros de distancia de un camino.

“Sus heridas son compatibles con las que se sufren tras un encuentro con un oso”, explicó el servicio en un comunicado.

El excursionista había sido reportado como desaparecido desde el domingo pasado.

Este es el primer ataque mortal de un oso en el Parque Nacional Glacier desde 1998.

Las autoridades se encuentran actualmente evaluando la zona en busca de actividad de osos y para determinar si existen riesgos continuos para la seguridad pública.

El parque es conocido por ser el hogar de unos 1,000 osos negros y grizzli, que deambulan por el área.

La última vez que un oso hirió a una persona en esa zona fue en agosto de 2025.

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OsoMontanaBreaking News
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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