21 de noviembre de 2025
Horror en plena excursión: un oso ataca a un grupo de estudiantes y maestros en Canadá

Tras el incidente, las autoridades confirmaron que 11 personas resultaron heridas

21 de noviembre de 2025 - 9:39 AM

Un oso grizzly cerca de Camas, en el noroeste de Montana. (vía AP, archivo) (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un oso grizzly atacó a un grupo de escolares y maestros en una ruta de senderismo en la Columbia Británica, Canadá, e hirió a 11 personas, dos de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en Bella Coola, a 700 kilómetros (435 millas) al noroeste de Vancouver. La nación Nuxalk indicó que el “agresivo oso” seguía en libertad el jueves por la noche y que agentes de policía y oficiales de conservación estaban en el lugar del ataque.

“Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y lejos de la carretera”, dijo la Primera Nación en una publicación en redes sociales.

Dos personas sufrieron heridas graves y otras dos presentaban lesiones serias, indicó el portavoz del servicio de emergencias sanitarias, Brian Twaites. Los demás fueron atendidos en el lugar de los hechos.

Veronica Schooner, madre de uno de los alumnos, dijo que mucha gente trató de frenar el ataque, pero un maestro “recibió todo el impacto” y fue una de las víctimas trasladadas en helicóptero desde la zona.

El hijo de 10 años de Schooner, Alvarez, está en la clase de cuarto y quinto grado que fue atacada y estuvo tan cerca del animal que “incluso sintió su pelaje”, contó la madre.

”Dijo que el oso pasó corriendo muy cerca de él, pero iba detrás otra persona”, añadió.

Según Schooner, algunos niños fueron alcanzados por el spray antiosos mientras los maestros luchaban contra el animal. Su hijo cojeaba y tenía los zapatos embarrados de correr para ponerse a salvo, agregó señalando que el menor seguía llorando y rezando por sus compañeros de clase.

La escuela Acwsalcta, un centro independiente administrado por la Primera Nación Nuxalk en Bella Coola, informó en una publicación de Facebook de la cancelación de las clases el viernes y agregó que se ofrecerá asistencia.

“Es difícil saber qué decir en este momento tan difícil. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo y nuestros estudiantes”, apuntó la publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
