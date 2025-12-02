Inesperado “roommate”: hombre en California descubre un oso en su sótano

LOS ÁNGELES - La semana pasada, Ken Johnson, de 63 años, tuvo un nuevo compañero de piso: un oso negro que vivía en el sótano de su casa del sur de California.

El oso fue visto en vídeo saliendo de debajo de su casa el martes. Había instalado una cámara cerca del espacio en junio, cuando vio lo que parecían daños causados por un animal.

No apareció nada en la cámara hasta la semana pasada. Y ahora está tratando de averiguar cómo hacer que se vaya.

“Es un oso enorme”, dijo Johnson, describiéndolo tan alto como una mesa y más grande que los cubos de basura que hay frente a su casa. “Es realmente desconcertante porque no sé si va a destrozarlo todo ahí debajo, no sé cómo sacarlo”.

Mamá águila protege a sus bebés durante tormenta de nieve Se viraliza transmisión 24/7 de un nido en California. Son imágenes sobre la fuerza de la naturaleza, captadas por un grupo de Big Bear Valley.

Johnson vive en Altadena, una comunidad no incorporada al noreste de Los Ángeles que fue devastada por el incendio de Eaton en enero. El fuego mató al menos a 19 personas y calcinó miles de estructuras, pero también arrasó el Bosque Nacional de Los Ángeles, desplazando a la fauna de sus hábitats naturales y destruyendo su suministro de alimentos.

PUBLICIDAD

Poco después del incendio, al menos dos osos se refugiaron en viviendas evacuadas en Altadena. En enero, las autoridades estatales sacaron a un enorme oso adulto de 240 kilos de un sótano situado bajo la casa de un hombre porque los servicios públicos no podían entrar para restablecer el suministro eléctrico.

El oso era demasiado grande para tranquilizarlo, así que los empleados del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California colocaron una trampa para osos antes de llevarlo al Bosque Nacional de los Ángeles para liberarlo con un collar de seguimiento, según escribió la agencia estatal en las redes sociales. En febrero, otro propietario se encontró con un inoportuno compañero de piso, que fotografiaba a un oso que descansaba junto a la piscina y llevaba comida al sótano por la noche, según informó Los Angeles Times.

1 / 19 | Entre el fuego y la rehabilitación: así entrenan a reclusos como bomberos en California. Los reclusos bomberos de California recibirán un salario más alto y el estado creará campamentos permanentes de extinción de incendios para apoyar su formación. - Ethan Swope 1 / 19 Entre el fuego y la rehabilitación: así entrenan a reclusos como bomberos en California Los reclusos bomberos de California recibirán un salario más alto y el estado creará campamentos permanentes de extinción de incendios para apoyar su formación. Ethan Swope Compartir

“En las estribaciones del país de los osos, es importante cerrar los espacios de arrastre con material a prueba de osos antes de los meses de invierno para disuadir a los osos de anidar y dañar la propiedad”, escribió el CDFW en las redes sociales después de ese incidente.

Aunque en el sur de California no hace tanto frío como para que los osos hibernen, tienen un comportamiento llamado “madriguera”, en el que duermen largas siestas pero pueden salir periódicamente para comer.

Desde el martes, el oso de Johnson ha entrado y salido de su casa varias veces. El domingo por la noche, el oso rebuscó en los cubos de basura antes de retirarse a la casa que había elegido.

PUBLICIDAD

Tiene el pelaje marrón oscuro, la nariz de color canela y dos marcas de color canela en el pecho. Otros vecinos han visto antes al mismo oso por la zona y lo llaman Barry, aunque Johnson dijo que no sabe si el oso es macho o hembra.

Johnson se puso en contacto con las fuerzas de seguridad locales después de que el oso le gruñera mientras cambiaba las pilas de su cámara. Le dijeron que llamara a las autoridades estatales, pero al final le indicaron que rellenara un formulario en línea para informar del avistamiento de un oso. Marcó la casilla de “Daños materiales” y escribió: “Está viviendo debajo de mi casa”.

De momento, no ha obtenido respuesta.

El portavoz del CDFW, Cort Klopping, dijo el lunes por la tarde que los expertos de campo estaban trabajando en otros dos incidentes con osos en la región y que esperaban poder responder a Johnson “pronto”. Confirmó que la etiqueta amarilla en la oreja del oso indicaba que era jurisdicción de la agencia estatal y no federal.

En esta época del año es frecuente encontrar osos en los sótanos, y los equipos pueden responder a cinco de estos incidentes en una semana, según Klopping.

Si no se retira pronto el oso, pensó Johnson, quizá tenga que tomar cartas en el asunto.

---