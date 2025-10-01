Departamento de Energía liberará los $365 millones que estaban destinados a energía solar

El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, por sus siglas en inglés) anunció este martes que los $365 millones que frenó y estaban destinados a energía solar en Puerto Rico serán liberados para financiar reparaciones prácticas y medidas de emergencia que “fortalezcan la estabilidad” de la red eléctrica.

Los fondos, que habían sido congelados temporalmente en mayo pasado, serán administrados por la Oficina de Despliegue de la Red (ODG, por sus siglas en inglés) del DOE “a través” de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según la dependencia federal.

“Durante demasiado tiempo, los puertorriqueños han padecido la inestabilidad de su sistema eléctrico, con cortes de energía y costos inflados”, indicó, en un comunicado de prensa, el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, al indicar que toma “medidas decisivas para restablecer la confiabilidad, proteger los servicios esenciales y construir un futuro energético en el que puedan confiar”.

Los $365 millones eran originalmente parte de una asignación de $1,000 millones impulsados por los demócratas del Congreso e incluidos en una ley de presupuesto firmada por el entonces presidente Joe Biden, con el propósito de instalar panelee solares en techos de residencias de personas de escaos recursos económicos y/o discapacitados.

El principal propulsor de la legislación fue el ya fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona).

Esa partida estaba específicamente destinada a a centros de salud, égidas y residenciales públicos, e iba a ser administrada por varias entidades, incluida la Federación Hispana. Más de 20 miembros del Congreso habían pedido al secretario Wright mantener los fondos para proyectos de energías solar.

Al reafirmar sus aplausos al presidente Donald Trump y al secretario Wright, la gobernadora Jenniffer González, quien como comisionada residente en Washington respaldó el uso de esos fondos para iniciativas de energía solar, dijo que los $365 millones “permitirán respaldar actividades de emergencia para mejorar la confiabilidad de la red y reparar esfuerzos de generación, ofreciendo resultados inmediatos que beneficiarán a todos los ciudadanos en Puerto Rico”.

El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien también había apoyado destinar esos fondos a proyectos de energía solar, también aplaudió la decisión del secretario Wright.

“Esta asignación de $365 millones es una inversión directa en la seguridad, la estabilidad y la dignidad de los puertorriqueños. No se trata solo de energía; se trata de justicia energética y de darle a cada familia la confianza de que la luz no se apagará mañana”, indicó Hernández, en un comunicado de prensa.

Más aún, el comisionado dijo que “esta inversión federal es resultado de nuestra lucha constante en Washington por poner a Puerto Rico en el mapa de la justicia energética”.

Según Hernández, los fondos se utilizarán ahora para “fortalecer las unidades de generación”, “modernizar las líneas de transmisión y distribución” e implementar medidas de estabilización.

En junio, Hernández había señalado que la decisión de Wright de no utilizar los fondos para energía solar, ignora “el propósito de la ley y pone vidas en riesgo. Entonces, el comisionado señaló que “Puerto Rico no necesita improvisación y desorden, necesita estabilidad y compromiso, necesita que el gobierno federal cumpla su palabra”.