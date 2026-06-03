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Power4PuertoRico también pide votar por la boricua Mayra Rivera Vázquez en su precandidatura al Congreso

La aspirante boricua compite el 9 de junio en las primarias del distrito representativo 1 de Carolina del Sur

3 de junio de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mayra Rivera Vázquez se enfrenta a otros seis aspirantes a la candidatura demócrata a la Cámara baja federal por el distrito 1 de Carolina del Sur. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La coalición Power4PuertoRico anunció este miércoles su respaldo a la precandidatura al Congreso, por el distrito 1 de Carolina del Sur, de la puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez.

En una declaración, la organización sostuvo que Rivera Vázquez, segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, luchará por sus electores “con la misma tenacidad con la que ha luchado, durante años, junto a la diáspora puertorriqueña”.

“En cuanto a defender nuestra gente se refiere, Mayra ha tomado acción: abogando por las familias desplazadas y perjudicadas por los evasores contributivos de la Ley 22; asegurándose de que los agricultores de Puerto Rico tengan la oportunidad de alimentar a nuestro propio pueblo; o alzando su voz para que la autodeterminación y la soberanía de Puerto Rico ocuparan un lugar central en la plataforma del Partido Demócrata”, indicó Power4PuertoRico.

Las primarias de Carolina del Sur están previstas para el próximo martes, 9 de junio. Rivera Vázquez se enfrenta a otros seis aspirantes demócratas, en un distrito de mayoría republicana.

La precandidata puertorriqueña al Congreso ha recibido también el respaldo de los congresistas Nydia Velázquez (boricua por un distrito de Nueva York), Ro Khanna (California), el excongresista Luis Gutiérrez (Illinois) y la organización Boricuas Unidos en la Diáspora.

Tags
Puerto RicoDiáspora puertorriqueñaCarolina del SurPartido Demócrata
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