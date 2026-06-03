Power4PuertoRico también pide votar por la boricua Mayra Rivera Vázquez en su precandidatura al Congreso

Washington D.C. - La coalición Power4PuertoRico anunció este miércoles su respaldo a la precandidatura al Congreso, por el distrito 1 de Carolina del Sur, de la puertorriqueña Mayra Rivera Vázquez.

En una declaración, la organización sostuvo que Rivera Vázquez, segunda vicepresidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, luchará por sus electores “con la misma tenacidad con la que ha luchado, durante años, junto a la diáspora puertorriqueña”.

“En cuanto a defender nuestra gente se refiere, Mayra ha tomado acción: abogando por las familias desplazadas y perjudicadas por los evasores contributivos de la Ley 22; asegurándose de que los agricultores de Puerto Rico tengan la oportunidad de alimentar a nuestro propio pueblo; o alzando su voz para que la autodeterminación y la soberanía de Puerto Rico ocuparan un lugar central en la plataforma del Partido Demócrata”, indicó Power4PuertoRico.

Las primarias de Carolina del Sur están previstas para el próximo martes, 9 de junio. Rivera Vázquez se enfrenta a otros seis aspirantes demócratas, en un distrito de mayoría republicana.