Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Elizabeth Warren:“Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”

La senadora demócrata hizo el comentario en el décimo aniversario de la ley Promesa

1 de julio de 2026 - 9:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La senadora demócrata Elizabeth Warren votó en contra de la ley Promesa. (MANDEL NGAN / POOL)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D. C. - Nota del editor: visita el sitio especial sobre la ley Promesa tras diez años de su aprobación.

RELACIONADAS

---

La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) afirmó este martes, en el décimo aniversario de la imposición de la ley Promesa, que urge que Puerto Rico tenga acceso a un proceso de libre determinación.

“Hace 10 años, el Congreso puso las finanzas de Puerto Rico bajo la administración de una junta fiscal no electa que priorizaba los intereses de Wall Street. Ahora (el presidente Donald) Trump está despidiendo a sus miembros y abriendo la puerta a aún más de sus amigos de Wall Street. Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”, indicó Warren, en la red social X.

Warren votó en contra de la ley Promesa, que fue aprobada en el Senado de Estados Unidos el 29 de junio y convertida en ley por el presidente Barack Obama un día después.

Tras 10 años del estatuto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa ha reestructurado gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, pero aún falta ajustar las obligaciones financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además, todavía no se ha logrado alguno de los requisitos que establece la ley para la JSF poner fin a sus trabajos.

La ley Promesa sostiene que la JSF cerrará sus trabajos una vez certifique cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, es decir, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.

En el plan fiscal de 2024, la JSF, además, estableció una serie de “acciones necesarias” para Puerto Rico alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados financieros, entre ellas, mejorar la gestión de los recursos educativos, del servicio publico en general y el manejo de la situación fiscal de los municipios. plazo.

Tags
Puerto RicoElizabeth WarrenSenado de Estados UnidosLey PromesaStatus de Puerto RicoWall Street
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: