Elizabeth Warren:“Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”

Washington D. C. - Nota del editor: visita el sitio especial sobre la ley Promesa tras diez años de su aprobación.

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La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) afirmó este martes, en el décimo aniversario de la imposición de la ley Promesa, que urge que Puerto Rico tenga acceso a un proceso de libre determinación.

“Hace 10 años, el Congreso puso las finanzas de Puerto Rico bajo la administración de una junta fiscal no electa que priorizaba los intereses de Wall Street. Ahora (el presidente Donald) Trump está despidiendo a sus miembros y abriendo la puerta a aún más de sus amigos de Wall Street. Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”, indicó Warren, en la red social X.

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Warren votó en contra de la ley Promesa, que fue aprobada en el Senado de Estados Unidos el 29 de junio y convertida en ley por el presidente Barack Obama un día después.

Tras 10 años del estatuto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa ha reestructurado gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, pero aún falta ajustar las obligaciones financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además, todavía no se ha logrado alguno de los requisitos que establece la ley para la JSF poner fin a sus trabajos.

La ley Promesa sostiene que la JSF cerrará sus trabajos una vez certifique cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, es decir, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.