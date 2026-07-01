Elizabeth Warren:“Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”
La senadora demócrata hizo el comentario en el décimo aniversario de la ley Promesa
1 de julio de 2026 - 9:21 PM
1 de julio de 2026 - 9:21 PM
Washington D. C. - Nota del editor: visita el sitio especial sobre la ley Promesa tras diez años de su aprobación.
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La senadora demócrata Elizabeth Warren (Massachusetts) afirmó este martes, en el décimo aniversario de la imposición de la ley Promesa, que urge que Puerto Rico tenga acceso a un proceso de libre determinación.
“Hace 10 años, el Congreso puso las finanzas de Puerto Rico bajo la administración de una junta fiscal no electa que priorizaba los intereses de Wall Street. Ahora (el presidente Donald) Trump está despidiendo a sus miembros y abriendo la puerta a aún más de sus amigos de Wall Street. Es hora de que Puerto Rico tenga el derecho de decidir su propio futuro”, indicó Warren, en la red social X.
Warren votó en contra de la ley Promesa, que fue aprobada en el Senado de Estados Unidos el 29 de junio y convertida en ley por el presidente Barack Obama un día después.
Tras 10 años del estatuto, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa ha reestructurado gran parte de la deuda pública de Puerto Rico, pero aún falta ajustar las obligaciones financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Además, todavía no se ha logrado alguno de los requisitos que establece la ley para la JSF poner fin a sus trabajos.
10 years ago, Congress put Puerto Rico's finances under an unelected fiscal board that put Wall Street first.— Elizabeth Warren (@SenWarren) June 30, 2026
Now Trump is firing its members and opening the door for even more of his Wall Street buddies.
It’s time for Puerto Rico to have the right to determine its own future.
La ley Promesa sostiene que la JSF cerrará sus trabajos una vez certifique cuatro presupuestos equilibrados consecutivos –que se hayan elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, es decir, sin los gastos exceder los ingresos– y que el gobierno de la isla tenga un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.
En el plan fiscal de 2024, la JSF, además, estableció una serie de “acciones necesarias” para Puerto Rico alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados financieros, entre ellas, mejorar la gestión de los recursos educativos, del servicio publico en general y el manejo de la situación fiscal de los municipios. plazo.
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