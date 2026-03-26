Atentos en MCS a las tarifas de 2027 de Medicare Advantage

Washington D.C. - Como otros seguros médicos de Puerto Rico, MCS está en espera de las tarifas de 2027 para los planes Medicare Advantage que recomendará, a principios de abril, la dirección de los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS, en inglés).

Aunque la tarifa preliminar ha generado preocupación en la industria de salud, los planes médicos aspiran a obtener mejores noticias el 6 de abril.

La doctora Inés Hernández Roses, directora médica de MCS, sostuvo que CMS debe tener en cuenta que cualquier recomendación que no mejore las tarifas de Mediicare Advantage se sumará a la desventaja de 41% que Puerto Rico tiene con respecto a los planes de Estados Unidos.

“(Esa desventaja) de por sí necesita ser revisada”, sostuvo Hernández Roses, tras participar el miércoles en la conferencia 2026 de los Planes de Seguro Médicos de Estados Unidos (AHIP, en inglés) sobre los Mercados Medicare, Medicaid, Duales y Comerciales.

PUBLICIDAD

Hernández Roses sostuvo que fue invitada al evento a nombre del plan de 5 estrellas más grande de Estados Unidos y sus territorios.

“Dentro de nuestro modelo, hemos alcanzado este éxito gracias a muchas acciones deliberadas. Por ejemplo, en el área de cuidado preventivo y manejo de condiciones crónicas, tenemos un porcentaje de exámenes preventivos anuales más alto que el promedio nacional. Más del 90% de nuestros afiliados completan su examen físico anual”, indicó Hernández Roses en el foro de AHIP, en Washington D.C.

La propuesta preliminar de CMS es elevar las tarifas de Medicare Advantage, a nivel general, en solo 0.09%.

Si no hay cambios, Carlos de Jesús, vicepresidente sénior de Desarrollo de Productos de MCS, indicó que, “ciertamente, nos vamos a tener que poner todos en cintura y asumir algún tipo de recorte, algún tipo de ajuste en algunas de las partidas”.

“Esa prima paga por muchos servicios y muchos beneficios. Cada plan en el ámbito competitivo, pues, va a tener que hacer unos ajustes internos para navegar el resultado”, afirmó De Jesús.

Hernández Roses agregó que “cada dólar adicional que podamos obtener en fondos no solo es justo y necesario, sino que también está demostrado que se utilizará de manera efectiva para lograr resultados positivos en el cuidado de salud de nuestra población más vulnerable”.

MCS, explicó Hernández Roses, tiene 170,000 beneficiarios duales, los que son elegibles para los programas Medicare y Medicaid.