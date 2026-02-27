Pablo José Hernández reclama transparencia sobre Medicaid y presiona en torno a Medicare Advantage

Al presentar sus recomendaciones de cara al cabildeo en favor de nuevos fondos, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, exhortó al gobierno de Jenniffer González a presentar “datos confiables, actualizados y consistentes” sobre cómo el aumento reciente en las asignaciones ha mejorado la calidad de la atención médica.

“Debemos fundamentar nuestro caso en datos confiables, actualizados y consistentes. Proveer a los miembros de la Cámara y del Senado federal evidencia clara de cómo el aumento en los fondos ha ampliado la cobertura y mejorado la calidad de la atención médica y la calidad de vida de los puertorriqueños será crucial para asegurar estabilidad a largo plazo y la paridad”, indicó el comisionado Hernández en una carta enviada al director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), Carlos Santiago Rivera.

Con la misiva, Hernández buscó presentar sus recomendaciones al Comité Multisectorial de Salud creado por la gobernadora González, y del cual forma parte, en torno a los esfuerzos para que el Congreso evite un abismo fiscal en las asignaciones de Medicaid, que sin nueva legislación se reducirían el 1 de octubre de 2027 de $4,200 millones anuales a unos $500 millones.

PUBLICIDAD

Por medio del Comité Multisectorial de Salud, las autoridades de Puerto Rico y la industria de salud persiguen, al menos, que se reautorice la misma cantidad de fondos que estará vigente en el año fiscal federal 2027 y el pareo federal, que ahora alcanza el 76% por cada servicio financiado por Medicaid, pero puede caer al 55%.

“El Departamento de Salud de Puerto Rico debe recopilar los datos que respalden el caso de Puerto Rico para la paridad en Medicaid, incluyendo evidencia de cumplimiento total con los requisitos establecidos en ley, y compartirlos con las organizaciones que participan en este comité”, sostuvo Hernández, quien hace caucus en la Cámara de Representantes con la minoría demócrata.

Hernández también advirtió al director de ASES sobre las recomendaciones que hace el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, que no fue incluido en el comité creado por la gobernadora.

El comisionado sostuvo que esa institución ha expresado “preocupaciones sobre los pagos de las aseguradoras, incluyendo denegaciones recurrentes de reclamaciones, retrasos injustificados y deficiencias en la administración de fondos, todo lo cual afecta adversamente la estabilidad financiera de los proveedores de servicios de salud”.

“También compartieron preocupaciones sobre ASES, particularmente en la falta de transparencia, supervisión efectiva y cumplimiento contractual por parte de las aseguradoras que operan bajo el programa”, dijo el comisionado, con respecto al Colegio de Médicos Cirujanos.

Pero, además, el comisionado señaló que el Colegio de Médicos Cirujanos ha acentuado “la falta de transparencia” de los Administradores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Managers, o PBMs), “el aumento desproporcionado en los costos de medicamentos para el programa de Medicaid y preocupaciones de que ASES podría estar pagando hasta tres veces el precio realmente pagado por los PBMs, lo que genera un impacto fiscal adverso”.

PUBLICIDAD

Medicaid Advantage

Por otro lado, el comisionado Hernández, junto a 17 congresistas – dos republicanos y 15 demócratas, envió una carta al secretario de Salud, Robert Kennedy, hijo, y al administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), Mehmet Oz, para volver a instarlos a mejorar las tarifas de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico.

Preliminarmente, CMS ha propuesto un aumento de 0.09% en las tarifas de Medicare Advantage para el año calendario 2027, lo que el comisionado considera insuficiente y pone en riesgo el acceso a servicios de salud para cientos de miles de personas en Puerto Rico.

“Debido a un sistema de tarifas que nunca contempló este nivel de participación en Medicare Advantage, las tasas de referencia en Puerto Rico son aproximadamente 41% más bajas que el promedio nacional. A pesar de que los beneficiarios pagan las mismas contribuciones y primas de Medicare, el programa de Medicare Advantage en Puerto Rico recibe un apoyo federal insuficiente para mantener una población saludable", indicó Hernández en la carta.

La comunicación la suscribieron los congresistas republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Don Bacon (Nebraska), y los demócratas Nydia Velázquez (Nueva York), Darren Soto (Florida) y Ritchie Torres (Nueva York).