Industria de salud, Thomas Rivera Schatz y Pedro Pierluisi presionan en el Congreso por los fondos de Medicaid

Washington D.C. - Representantes de la industria de salud y autoridades de Puerto Rico presionan esta semana en el Congreso en favor de la reautorización de miles de millones de dólares en fondos de Medicaid, cuya expiración puede provocar un abismo fiscal en el gobierno puertorriqueño a partir de octubre de 2027.

Las reuniones han incluido al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz –quien programó este miércoles una sesión informativa para asesores legislativas y ha estado acompañado por el exgobernador Pedro Pierluisi–, y a representantes de organizaciones como la Asociación de Salud Primaria y la Asociación de Hospitales.

En el caso de la Asociación de Salud Primaria, sus encuentros con miembros del Congreso han sido independientes a las del presidente del Senado y coordinadas con la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Gabriella Boffelli.

Sin una nueva legislación, las asignaciones de Medicaid para Puerto Rico pueden caer en octubre de 2027 de alrededor de $4,200 millones a $500 millones, que es lo que se asigna por ley permanente, y la aportación federal reducirse del 76% al 55% por los servicios prestados a cerca de 1.3 millones de pacientes en el archipiélago puertorriqueño.

“Impactaría todo el sistema de salud”, indicó Darielys Cordero, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria, que reúna 21 centros de salud 330.

El 62% de los pacientes que atienden los centros de salud comunitarios en Puerto Rico dependen del programa Medicaid.e

Aunque son parte del comité multisectorial creado por la gobernadora Jenniffer González para cabildear a favor de los fondos de Medicaid, Cordero sostuvo que sus reuniones estaban coordinadas desde finales de 2025, como parte de la conferencia de política pública de la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitarios (NACHC, en inglés), que tiene lugar en el Gaylord Center de Maryland, en la frontera con Washington D.C., y concluye el jueves.

Al centro, con camisa roja, Darielys Cordero, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria. (Suministrada)

Los encuentros de los representantes de la Asociación de Salud Primaria han estado centrados en los miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, que tiene jurisdicción sobre el programa Medicaid, entre ellos, los republicanos Nick Langworthy (Nueva York), Mariannette Miller Meeks (Iowa) y Gary Palmer (Alabama).

“Nos han agradecido que vengamos temprano… la mayoría está consciente de que hay un precipicio fiscal el próximo año”, indicó Cordero, en entrevista con El Nuevo Día, y al indicar que también presionan en favor de programas que garantizan la continuidad de servicios en los centros de salud comunitarios.

Por su parte, Rivera Schatz se reunió con el presidente del Comité de Energía y Comercio, el republicano Brett Guthrie (Kentucky), quien reconoció recientemente a este medio que buscará una solución al potencial abismo fiscal de Medicaid.

“No he establecido el calendario, pero trabajaré con la gobernadora (González), que fue una gran integrante de este cuerpo legislativo y la conozco. Vamos a trabajar para encontrar una solución para Puerto Rico”, dijo Guthrie, en enero.

Rivera Schatz sostuvo que se entrevistó, además, con los republicanos Buddy Carter (Georgia), también miembro del Comité de Energía y Comercio; Carol Miller (Virginia Occidental), del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y su Subcomité de Salud; Ryan Mackenzie (Pensilvania); y Morgan Luttrell (Texas), miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Los senadores Ángel Toledo, Carmelo Ríos y el exgobernador Pedro Pierluisi junto al congresista Ben Ray Luján. (Suministrada)

Pierluisi, un ex comisionado residente en Washington, y los senadores del Partido Nuevo Progresista Carmelo Ríos y Ángel Toledo, mientras, se reunieron con demócratas como los senadores Martin Heinrich (Nuevo México), Ben Luján (Nuevo México) y Richard Blumenthal (Connecticut), con el presidente del Caucus Demócrata de la Cámara baja, Pete Aguilar (California), el congresista boricua Darren Soto (Florida) y el exlíder de la mayoría Steny Hoyer (Maryland).

Rivera Schatz ha tenido, también, en algunas de sus reuniones al presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, Jaime Plá, al presidente de Empresarios por Puerto Rico, Elliot Pacheco, y al exsecretario de Salud Carlos Mellado.