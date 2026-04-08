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MMAPA percibe que CMS consideró “la realidad de Puerto Rico” en las tarifas 2027 de Medicare Advantage

Advierte, sin embargo, que su análisis todavía es preliminar

8 de abril de 2026 - 9:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
According to Rivera, 60% of Puerto Rico's population receives their care through the Medicare, Medicare Advantage or Medicaid programs (GFR MEDIA).
Hay optimismo con las próximas tarifas de pago de Medicare Advantage.
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

La Asociación de Planes Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) percibe que el gobierno federal ha mejorado el trato a Puerto Rico al establecer las tarifas de pago de 2027.

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“Todo indica preliminarmente que los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) y el liderato federal, tomaron en consideración la realidad de Puerto Rico y los planteamientos presentados por la industria en el proceso de discusión de las reglas de pago para Medicare 2027”, indicó MMAPA, en una declaración divulgada el martes en la noche.

CMS informó el lunes que prevé un aumento de 2.48% en las tarifas de pago de 2027 para los planes Medicare Advantage a nivel nacional en Estados Unidos.

El administrador de CMS, Mehmet Oz, indicó el lunes que las tarifas que proponen representarán alrededor de $13,000 millones adicionales en pagos.

MMAPA ha insistido que Puerto Rico recibe reembolsos 41% por debajo de los estados y 22% menos que las Islas Vírgenes estadounidenses.

MMAPA señaló que tienen en marcha “el análisis actuarial” y evalúan los detalles “del impacto directo en la isla de la regla final publicada”.

Para poder ofrecer una opinión informada, es necesario completar el análisis actuarial que aun está en proceso. Una vez finalicemos el mismo, estaremos compartiendo nuestros hallazgos y lo que estos representan para el sistema de salud en Puerto Rico”, agregó MMAPA.

De acuerdo a CMS, de cara a la regla de las tarifas 2027el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, hijo, “ha instruido a la Oficina de Asistencia al Cliente de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS OACT) para que ajuste la experiencia de pago por servicio (FFS) para los beneficiarios inscritos en Puerto Rico, a fin de que refleje la tendencia nacional de beneficiarios sin reclamaciones”.

Según CMS, el aumento que prevén “incluye la consideración de los diversos elementos que afectan los pagos de Medicare Advantage, como las tasas de crecimiento de los costos subyacentes, las Calificaciones de Estrellas de 2026 para los pagos de bonificación por calidad de 2027 y las actualizaciones de ajuste de riesgo”.

“Medicare Advantage y la Parte D deben funcionar para las personas que dependen de ello. Estas actualizaciones mantienen la cobertura asequible y garantizan que los pacientes obtengan un valor real de sus planes”, indicó el administrador Oz.

Chris Klomp, director de Medicare y Asesor Jurídico Principal del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, señaló que las tarifas propuestas mejoran “la precisión de los pagos y fortalece la competencia basada en la calidad, no en las prácticas de codificación, lo que ayuda a que el programa sea más sostenible a largo plazo”.

Tags
Medicare AdvantageCMSSaludRobert F. Kennedy Jr
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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