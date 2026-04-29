Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un boricua aspira a presidir el Tribunal Supremo de Wisconsin

Pedro Colón, juez apelativo y natural de Ponce, se mediría en elecciones en abril de 2027

29 de abril de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Residente de Milwaukee, Colón es juez del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin desde 2023. (Suministrada / Official campaign page)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El puertorriqueño Pedro Colón, juez apelativo y exrepresentante estatal, anunció este martes que aspira a ser el próximo presidente del Tribunal Supremo de Wisconsin, de cara a las elecciones del 6 de abril de 2027.

RELACIONADAS

Natural de Ponce, Colón busca el puesto que dejará vacante la jueza Annette Ziegler, de tendencia conservadora.

“Llegué a Milwaukee a los 10 años, sin hablar una palabra de inglés. Sé lo que se siente al estar ante un sistema que no fue creado para uno. Durante 15 años en el tribunal, me he asegurado de que cada persona que entra a mi sala reciba lo mismo: ser escuchada y tener una oportunidad justa. Eso es exactamente lo que haré en la Corte Suprema”, indicó Colón.

Residente de Milwaukee, Colón es juez del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin desde 2023, puesto al que fue nombrado por el gobernador Tony Evers. Durante 13 años, fue juez del Tribunal de Circuito del condado de Milwaukee. Y antes fue representante estatal demócrata, entre 1999 y 2010.

Tanto en la Legislatura estatal como en el Tribunal de Apelaciones, Colón fue el primer latino.

“Nuestro estado y nuestro país se encuentran en una encrucijada. Algunos de los casos más trascendentales de Wisconsin llegarán a este tribunal durante la próxima década, y sé que cuento con la experiencia, el criterio y la empatía necesarios para ayudar a resolverlos”, señaló Colón, en una declaración.

“Nuestra Constitución estatal garantiza la igualdad ante la ley. Garantiza el derecho a un juicio con jurado y a la reparación en nuestros tribunales cuando se ha sufrido una injusticia. Garantiza elecciones libres e igualitarias. Entiendo la ley y estoy preparado para aplicarla de manera justa e igualitaria a todos los que comparezcan ante el tribunal”, agregó.

El puertorriqueño es la segunda persona en aspirar al puesto, después de la jueza del Circuito del condado de Clark, Lyndsey Brunette.

Los liberales dominan el Tribunal Supremo de Wisconsin 5 a 2.

Colón hizo su bachillerato en la Universidad de Marquette y se graduó de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin.

Tags
TribunalesDiáspora puertorriqueñaWisconsinElecciones
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 29 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: