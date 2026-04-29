Un boricua aspira a presidir el Tribunal Supremo de Wisconsin

Washington D.C. - El puertorriqueño Pedro Colón, juez apelativo y exrepresentante estatal, anunció este martes que aspira a ser el próximo presidente del Tribunal Supremo de Wisconsin, de cara a las elecciones del 6 de abril de 2027.

Natural de Ponce, Colón busca el puesto que dejará vacante la jueza Annette Ziegler, de tendencia conservadora.

“Llegué a Milwaukee a los 10 años, sin hablar una palabra de inglés. Sé lo que se siente al estar ante un sistema que no fue creado para uno. Durante 15 años en el tribunal, me he asegurado de que cada persona que entra a mi sala reciba lo mismo: ser escuchada y tener una oportunidad justa. Eso es exactamente lo que haré en la Corte Suprema”, indicó Colón.

Residente de Milwaukee, Colón es juez del Tribunal de Apelaciones de Wisconsin desde 2023, puesto al que fue nombrado por el gobernador Tony Evers. Durante 13 años, fue juez del Tribunal de Circuito del condado de Milwaukee. Y antes fue representante estatal demócrata, entre 1999 y 2010.

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Tanto en la Legislatura estatal como en el Tribunal de Apelaciones, Colón fue el primer latino.

“Nuestro estado y nuestro país se encuentran en una encrucijada. Algunos de los casos más trascendentales de Wisconsin llegarán a este tribunal durante la próxima década, y sé que cuento con la experiencia, el criterio y la empatía necesarios para ayudar a resolverlos”, señaló Colón, en una declaración.

“Nuestra Constitución estatal garantiza la igualdad ante la ley. Garantiza el derecho a un juicio con jurado y a la reparación en nuestros tribunales cuando se ha sufrido una injusticia. Garantiza elecciones libres e igualitarias. Entiendo la ley y estoy preparado para aplicarla de manera justa e igualitaria a todos los que comparezcan ante el tribunal”, agregó.

El puertorriqueño es la segunda persona en aspirar al puesto, después de la jueza del Circuito del condado de Clark, Lyndsey Brunette.

Los liberales dominan el Tribunal Supremo de Wisconsin 5 a 2.