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Desmantelan en la zona de Orlando una organización que transportaba cocaína desde Puerto Rico

El sheriff del condado de Orange informó el arresto de nueve personas y la incautación de 40 kilogramos

28 de abril de 2026 - 10:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Además de cocaína, las autoridades del condado de Orange confiscaron $1.3 millones. (archivo) (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Las autoridades del condado de Orange, en Florida central, desmantelaron una red de narcotráfico dedicada a transportar cocaína por correo desde Puerto Rico.

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Las autoridades del condado, que incluye a Orlando, arrestaron a nueve personas, incluidos los presuntos líderes de la organización, Michael Hernández Maldonado y Paola Sierra.

La oficina del Sheriff del condado de Orange informó que lograron recuperar más de 40 kilogramos de cocaína durante varios meses, $1.13 millones en dinero en efectivo y armas de fuego.

La investigación indica que familiares y socios de Hernández Maldonado ayudaron a lavar parte del dinero.

Según el sheriff, John Mina, un sospechoso, permanece prófugo de la justicia en Puerto Rico.

“Cada vez que desmantelamos una organización de narcotráfico como esta, con esta cantidad de cocaína, dinero y armas de fuego, la zona central de Florida es sin duda más segura”, dijo el sheriff Mina, según el periódico Orlando Sentinel.

Hernández Maldonado enfrenta ocho cargos y, tras ser llevado ante un juez, se le impuso una fianza de $1.6 millones.

Tags
Puerto RicoOrlandoCocaínaNarcotráfico
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