Justicia federal acusa al pistolero de la cena de corresponsales de Casa Blanca de intentar asesinar a Donald Trump

Washington D.C. - La fiscalía federal acusó este lunes al pistolero que irrumpió el sábado en la zona de seguridad de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el hotel Washington Hilton, de intentar asesinar al presidente Donald Trump.

Al mismo tiempo, Cole Tomas Allen, de 31 años, es imputado de transportar armas y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparar un arma de fuego durante un acto de violencia criminal.

Los tres cargos fueron presentados en una breve audiencia ante el juez Matthew Sharbaugh, del Tribunal Federal para el distrito de Washington D.C..

Allen, quien por el momento es representado por los defensores públicos Tezira Abe y Eugene Ohm y ha estado bajo custodia desde el sábado en la noche, no hizo alegación de culpabilidad o inocencia.

Pero, se ha programado otra vista judicial para el jueves en torno a su detención prolongada.

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En una audiencia en la que estuvo presente la fiscal federal de Washington D.C., Jeanine Pirro - quien estuvo en la interrumpida cena de corresponsales-, la presentación inicial de las acusaciones estuvo a cargo de los fiscales Jocelyn Ballantine y Charles Jones.

La fiscal Ballantine pidió la detención del imputado hasta el jueves, al indicar que se trata de una persona acusada de un “delito federal de terrorismo”.

La fiscalía indicó que Allen tenía en su poder una escopeta calibre 12, una pistola semiautomática calibre .38, tres cuchillos y “tros objetos peligrosos.

El secretario interino de Justicia, Todd Blanche, indicó que el cargo de intento de asesinato puede representar una cadena perpetua. Allen también se enfrenta a sentencia de al menos 10 años por los otros dos cargos.

Blanche sostuvo que Allen entró disparando por la zona de seguridad, y confirmó que el sospechoso estaba hospedado en el hotel desde el día anterior.

La Casa Blanca había adelantado que consideraba el acto de violencia de Allen como un tercer atentado contra la vida de Trump. Los otros ocurrieron en Butler, Pensilvania, y su residencia de Mar A Lago, Florida, durante la campaña presidencial de 2024.

1 / 15 | En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales. El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana 1 / 15 En fotos: los rostros de Donald Trump y su equipo tras incidente violento en cena de corresponsales El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. Jose Luis Magana Compartir

Allen irrumpió a tiros por la zona de seguridad creada para la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en la que estaban Trump, funcionarios de su gobierno y el Congreso.

En el incidente, la única persona impactada por una bala fue un agente del Servicio Secreto, quien fue protegido por su chaleco de seguridad y fue dado de alta de un hospital el domingo en la mañana.

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1 / 32 | Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales. El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. - Tom Brenner 1 / 32 Dramáticas imágenes: así el Servicio Secreto desalojó al presidente de la cena de corresponsales El presidente Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes de Estados Unidos fueron evacuados de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca el sábado por la noche tras una amenaza no especificada. Tom Brenner Compartir

Allen fue detenido con prontitud, sin resultar herido de bala, pese al intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto, según el relato del secretario Blanche.

La zona de seguridad para entrar a la cena de los corresponsables de la Casa Blanca estaba ubicada un piso por encima del salón del evento, que fue suspendido y el cual el presidente Trump quiere reprogramar para el mes de mayo.

Allen se hospedaba en el Washington Hilton, donde las autoridades encontraron un texto en el que indicaba que se proponía atacar a funcionarios del gobierno, “priorizados del rango mayor al menor” y que esperaba no tener que impactar a empleados e invitados.

En su mensaje escrito, Allen pareció aludir a las denuncias contra Trump. “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, indicó.