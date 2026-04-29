Por etapas: proponen aumentar el salario mínimo federal a $25 la hora

Washington D.C. - Demócratas del Congreso, liderados por Delia Ramírez (Illinois), presentaron el martes un proyecto de ley que elevaría el salario mínimo federal, en dos etapas, a $25 la hora.

En el caso de las grandes corporaciones, los $25 de sueldo mínimo se harían vigentes en 2031, de acuerdo con la medida, que lleva el nombre de “Salario Digno”. Pero, en el caso de las empresas pequeñas, el incremento sería más gradual y se completaría en 2038.

Las grandes corporaciones son descritas como empresas que tienen ingresos brutos de $1 millón o 500 empleados o más.

Para esas empresas, el salario mínimo subiría este año a $12, con aumentos subsiguientes a $15 a partir del 1 de enero de 2027; $18 en 2018; $20 en 2029; $22.50 en 2030; y $25 en 2031.

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Con respecto a las empresas de menos empleados, los incrementos graduales también comenzarían con $12 en 2026, elevándose a $14 el 1 de enero de 2027; $16 en 2028; $18 en 2029; $20 en 2030; $20.60 en 2031; $21.20 en 2032; $21.80 en 2033; $22.40 en 2034: $23 en 2035; $23.60 en 2036; $24.20 en 2037; y finalmente $25 en 2038.

En este momento, el salario mínimo federal está fijado en $7.25 por hora, aunque en más de 30 estados se ha aumentado a $10 o más. En California, el salario mínimo es de $16 por hora, mientras alcanza $15 en Maryland y Massachusetts.

En la capital estadounidense, Washington D.C., el salario mínimo es de $17 por hora.

La legislación de Ramírez –que se descarta pueda aprobarse en un Congreso dominado por la mayoría republicana– incluye lenguaje que permitiría disminuir el incremento salarial anual por $1 o “la cantidad necesaria para alcanzar dos tercios del salario medio nacional por hora”.

Además, permitiría aumentos –comenzando en $6 por hora hasta llegar a $18 por hora– en el salario básico de los trabajadores que reciben propinas.

Ramírez presentó su legislación, junto a líderes sindicales, con el coauspicio principal de sus colegas Jesús “Chuy” García (Illionis), Lateefah Simon (California) y Analilia Mejía (Nueva Jersey). Entre los coauspiciadores, también está la boricua Nydia Velázquez (Nueva York).

“De niña, vi a mis padres inmigrantes y a mis vecinos trabajando en varios empleos con salario mínimo solo para sobrevivir. Hoy, las empresas reportan ganancias récord mientras que los trabajadores luchan por sobrevivir. El salario mínimo no es un salario digno. Eso no está bien. Si queremos abordar la crisis de asequibilidad, también debemos abordar la crisis salarial”, indicó la congresista, quien representa el barrio boricua de Chicago.

García defendió la medida, al indicar que “un salario digno es más que evidente” en momentos en que “la brecha entre los ricos y el resto de la población sigue ampliándose”.