Nuevo análisis: menos empleos creados en industrias de alta participación latina

Washington D.C. - La administración del presidente Donald Trump creó –durante sus primeros 14 meses– 1.3 millones de empleos menos en sectores que tienen una alta concentración de trabajadores latinos, en comparación con la presidencia de Joe Biden, de acuerdo a un estudio de la organización Americans for Tax Fairness (ATF).

Porcentualmente, se trata de una caída del 72%.

“Esto representa un marcado empeoramiento de la anemia del crecimiento del empleo en sectores con alta concentración de trabajadores latinos, reportada por primera vez por ATF el año pasado, cuando se crearon casi 300,000 empleos menos entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período de 2024”, indica el análisis.

La mayor diferencia en la creación de empleos, en lo referente a industrias de alta participación latina, fue en los sectores de transporte y almacenamiento. En esas áreas, en los primeros 14 meses de la administración de Trump, se perdieron 194,000 empleos en comparación con la creación de 111,000 durante la presidencia de Biden.

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El director ejecutivo de ATF, David Kass, consideró que las políticas públicas del presidente Trump y los republicanos del Congreso –que, sostiene, están apoyadas por multimillonarios– reducen el crecimiento del empleo.