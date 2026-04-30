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Nuevo análisis: menos empleos creados en industrias de alta participación latina

American for Tax Fairness culpa a las políticas de la administración de Donald Trump

30 de abril de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La mayor diferencia en la creación de empleos, en lo referente a industrias de alta participación latina, fue en los sectores de transporte y almacenamiento, según el estudio. (JUSTIN LANE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - La administración del presidente Donald Trump creó –durante sus primeros 14 meses– 1.3 millones de empleos menos en sectores que tienen una alta concentración de trabajadores latinos, en comparación con la presidencia de Joe Biden, de acuerdo a un estudio de la organización Americans for Tax Fairness (ATF).

Porcentualmente, se trata de una caída del 72%.

Esto representa un marcado empeoramiento de la anemia del crecimiento del empleo en sectores con alta concentración de trabajadores latinos, reportada por primera vez por ATF el año pasado, cuando se crearon casi 300,000 empleos menos entre enero y agosto de 2025 en comparación con el mismo período de 2024”, indica el análisis.

La mayor diferencia en la creación de empleos, en lo referente a industrias de alta participación latina, fue en los sectores de transporte y almacenamiento. En esas áreas, en los primeros 14 meses de la administración de Trump, se perdieron 194,000 empleos en comparación con la creación de 111,000 durante la presidencia de Biden.

El director ejecutivo de ATF, David Kass, consideró que las políticas públicas del presidente Trump y los republicanos del Congreso –que, sostiene, están apoyadas por multimillonarios– reducen el crecimiento del empleo.

“Cuando los líderes en Washington se centran en exenciones fiscales para los multimillonarios, recortan las inversiones en salud y nutrición, libran batallas arancelarias y se enfrascan en costosas guerras innecesarias, las necesidades de los trabajadores y las familias, incluidas las latinas, quedan relegadas. No sorprende que el apoyo latino al Partido Republicano se esté desplomando junto con el mercado laboral, a medida que las familias sufren las consecuencias de las políticas republicanas”, indicó.

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Latinos en Estados UnidosEconomía de Estados UnidosDonald TrumpEmpleos
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