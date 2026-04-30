Cámara baja aprueba medida que finalmente terminará el cierre parcial de Seguridad Nacional
La mayoría cameral dio paso, a viva voz, a la medida ratificada por el Senado hace 35 días
30 de abril de 2026 - 1:36 PM
30 de abril de 2026 - 1:36 PM
Washington D.C. - Tras 76 días de cierre parcial, y con más de un mes de retraso, la Cámara de Representantes aprobó la legislación bipartidista del Senado que permite normalizar las funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
A viva voz, la Cámara baja aprobó la medida que financia la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, en inglés), cuyos empleados han estado sin cobrar durante los últimos 47 días.
Las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección (CPB) están financiadas por la ley de reconciliación fiscal de 2025, ante la negativa de las mayorías republicanas a aceptar las reformas que solicitan los demócratas.
Este mes, todo DHS estaba financiado por asignaciones especiales del Ejecutivo. No obstante, ese dinero se agota al terminar este jueves.
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