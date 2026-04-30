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Cámara baja aprueba medida que finalmente terminará el cierre parcial de Seguridad Nacional

La mayoría cameral dio paso, a viva voz, a la medida ratificada por el Senado hace 35 días

30 de abril de 2026 - 1:36 PM

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Reflection of the U.S. Capitol.
Este mes, todo DHS estaba financiado por asignaciones especiales del Ejecutivo. No obstante, ese dinero se agota al terminar este jueves. (Shutterstock)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Tras 76 días de cierre parcial, y con más de un mes de retraso, la Cámara de Representantes aprobó la legislación bipartidista del Senado que permite normalizar las funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

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A viva voz, la Cámara baja aprobó la medida que financia la Guardia Costera, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA, en inglés), cuyos empleados han estado sin cobrar durante los últimos 47 días.

Las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección (CPB) están financiadas por la ley de reconciliación fiscal de 2025, ante la negativa de las mayorías republicanas a aceptar las reformas que solicitan los demócratas.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.Se pudo apreciar la presencia de oficiales federales identificados con las distintas ramas dentro de ICE.Hasta esta mañana, solo siete de los 16 “lanes” de la TSA estaban operando.
1 / 12 | En imágenes: agentes de ICE rondan filas de pasajeros en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) llegaron en la mañana del lunes al área de seguridad con largas filas en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. - Ramón “Tonito” Zayas

Este mes, todo DHS estaba financiado por asignaciones especiales del Ejecutivo. No obstante, ese dinero se agota al terminar este jueves.

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ICE-HSIInmigrantesCámara de Representantes de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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