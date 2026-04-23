Ante continuidad del cierre parcial de DHS: Senado avanza proyecto para financiar ICE y Protección Fronteriza

Washington D.C. - El Senado aprobó la resolución que puede guiar el próximo proyecto de reconciliación fiscal, el cual persigue financiar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) durante los próximos tres años.

La legislación busca terminar el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), que cumple este viernes 70 días, y evitar situaciones similares por el resto del cuatrienio.

La medida autoriza a asignar hasta $140,000 millones, aunque el plan republicano, por el momento, es aprobar unos $70,000 millones con la intención de superar las objeciones demócratas a financiar esas agencias de inmigración sin reformas en torno a sus operaciones tras incidentes en que agentes dieron muerte a ciudadanos estadounidenses.

En momentos en que las agencias del DHS están financiadas solo por este mes a través de una orden ejecutiva que autorizó fondos de emergencia, la resolución del Senado fue aprobada 50-48, con dos republicanos votando en contra, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky). El republicano Charles Grassley (Iowa) y el demócrata Mark Warner (Virginia) –quien sufrió la muerte de una de sus tres hijas– estuvieron ausentes de la votación.

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Por ser un proyecto de reconciliación fiscal, el segundo del cuatrienio, la mayoría republicana puede aprobar la legislación por mayoría en el Senado, pasando por encima de la regla de filibusterismo, que exige, al menos, 60 votos para llevar una medida a votación final.

Los republicanos tienen una mayoría de 53 a 47 en el Senado estadounidense.

El Senado aprobó el mes pasado, por unanimidad, una medida que permitiría financiar todo el DHS, excepto ICE y CBP. Pero, la mayoría republicana de la Cámara baja, hasta el momento, mantiene una política pública de financiar todo el DHS o nada.

El presidente Donald Trump ha pedido a los líderes republicanos aprobar financiamiento para ICE y CBP por todo el cuatrienio, en busca de frenar las reformas que exigen los demócratas en el funcionamiento de las agencias de inmigración, incluso, que sus agentes utilicen mascarillas, cámaras corporales para todos y órdenes judiciales para realizar allanamientos, entre otras exigencias.

Trump quiere tener la medida en sus manos, a más tardar, el 1 de junio.

“Me entristece que tengamos que hacer esto, pero no nos dejaron otra opción”, dijo a los demócratas el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur), presidente del Comité de Presupuesto, durante la sesión de votación que se extendió hasta la madrugada.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), afirmó que “los republicanos del Senado le mostraron al pueblo estadounidense cuál es su postura”, pues sostiene que “no se preocupan por las familias sufriendo con el alto costo del cuidado infantil, los alimentos, la gasolina, o la electricidad, sino por destinar $140,000 millones a agencias corruptas”.

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