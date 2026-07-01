Informe de la GAO: solo se ha desembolsado un 21% de los fondos para la red eléctrica

Washington D.C. - El gobierno federal solo ha desembolsado una quinta parte de los fondos asignados tras el huracán María para la recuperación y modernización de la red eléctrica, según un análisis de la Oficina de Contraloría General (GAO).

El informe, divulgado este miércoles, indica que de los cerca de $17,100 millones que la GAO estima se han asignado a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ($13,200 millones), el Departamento de Vivienda ($2,900 millones) y el Departamento de Energía ($1,000 millones), solo se han desembolsado alrededor de $3,600 millones.

Si se toman en cuenta los fondos obligados o comprometidos con proyectos -unos $14,300 millones- los desembolsos aún se quedan en 25%.

Según la investigación de la GAO, la reconstrucción se retrasa debido a “los procesos de revisión de proyectos, la rotación de personal, la complejidad de la financiación de los proyectos, la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (PREPA) y la incertidumbre en torno a las entidades involucradas en la recuperación”.

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Además, considera que “los desastres posteriores y los eventos agravantes también han complicado la recuperación”.

La GAO concluye que el crecimiento excesivo de la vegetación provoca cerca de la mitad de los apagones en Puerto Rico y que, hasta febrero, con fondos federales solo se habían despejado unas 400 millas de líneas de transmisión y distribución, de un total de 16,000 millas cuya restauración está prevista.

Asimismo, la GAO advirtió que el proceso de revisión de FEMA ha implicado “revisiones ambientales y de preservación histórica obligatorias que, según algunos interesados, pueden extender el proceso de revisión durante meses o incluso años”.

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Después de que el DOE asignara unos $1,000 millones para proyectos de energía solar, la GAO toma nota de que se desviaron alrededor de $715 millones para proyectos de mejoras a la red que depende de petróleo y gas natural.

De $900 millones que están obligados, solo se han desembolsado $300,000.

El análisis de la GAO recomienda a FEMA implementar “reformas más amplias a la asistencia federal para desastres (y)…tomar medidas para identificar y comunicar oportunidades para optimizar sus programas de financiación de la recuperación de la red eléctrica en Puerto Rico, incluyendo las compensaciones y cualquier cambio legislativo necesario”.

La GAO también recomienda que el Secretario de Energía, en coordinación con FEMA, HUD y el gobierno de Puerto Rico, aclare “los objetivos, funciones y responsabilidades de la colaboración, por ejemplo, actualizando o estableciendo un nuevo memorando de entendimiento para la colaboración entre las entidades federales y de Puerto Rico, que refleje las funciones, responsabilidades y objetivos actuales”.

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La GAO considera, entre otras cosas, que el Secretario de Energía, en coordinación con FEMA y HUD, “debería tomar medidas para establecer un mecanismo que apoye la coordinación entre las entidades federales y de Puerto Rico involucradas en la recuperación y modernización de la red eléctrica de Puerto Rico”.

“El pueblo de Puerto Rico lleva nueve años esperando para que el gobierno federal cumpla su palabra. Vieron cómo se asignaron miles de millones de dólares después de los huracanes y casi nada ha llegado”, indicó el demócrata de más rango en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Jared Huffman (California), al dar a conocer el informe de la GAO.