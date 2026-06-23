Cámara baja ordenaría a Energía federal un informe sobre activos de generación que se pueden instalar en Puerto Rico

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene previsto aprobar esta semana el proyecto de ley de asignaciones para el desarrollo de energía y agua, que incluye, en su informe, una orden al Departamento de Energía (DOE, en inglés) para que detalle, en 180 días, los activos de generación que se pueden instalar en Puerto Rico en seis meses y funcionar, al menos, dos años.

La información solicitada al DOE –a base un lenguaje impulsado por el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández– “deberá incluir los requisitos de financiación para las inversiones en la red necesarias para integrar de forma fiable el aumento de la generación renovable, manteniendo la estabilidad del sistema, así como la manera en que se puede autorizar a los activos a operar de forma acelerada sin permisos ni restricciones de capacidad de despacho, si fuera necesario”.

“El informe (del DOE) también deberá incluir cómo el Departamento está colaborando con otras agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico, para identificar un mayor apoyo a la generación de energía en la isla”, indica el documento que se añade al proyecto de ley.

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“Puerto Rico no puede seguir dependiendo de sistemas de agua y energía frágiles y deteriorados. Estamos utilizando el proceso de asignaciones para impulsar inversiones que atiendan necesidades concretas, mejoren la infraestructura de agua y fortalezcan una red eléctrica más confiable y resistente”, indicó Hernández.

El comisionado residente también presentó una enmienda que busca asignar $35 millones para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para respaldar mejoras al sistema de agua potable de Puerto Rico. El Comité de Reglas, que sesiona esta tarde del martes, marcó la enmienda como tardía.

Puerto Rico ha tenido una crisis en el funcionamiento de su sistema eléctrico, agravado tras la catástrofe causada por el huracán María, en 2017. A eso, se ha sumado, en las últimas semanas, una crisis en el servicio de agua en varios municipios, debido a averías.

La legislación que asigna los fondos para proyectos de desarrollo de energía y agua, al igual que otros asuntos relacionados, puede ir al pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tan pronto como el miércoles, según el calendario del líder de la mayoría republicana cameral, Steve Scalise (Luisiana).

En mayo, el secretario del DOE, Chris Wright, renovó por cuarta ocasión, hasta el 9 de agosto, las órdenes de emergencia que buscan expandir la generación y acelerar el despeje de vegetación.