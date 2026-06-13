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Puerto Rico abre con victoria sobre República Dominicana en el Norceca Final Four

La victoria de los boricuas se produjo en cinco parciales en el Domo de la Feria de León, en México

13 de junio de 2026 - 1:34 PM

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Puerto Rico enfrentará a Guatemala en la segunda jornada del torneo este sábado en México. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico venció el viernes en cinco parciales a República Dominicana y así comenzó su participación en el Norceca Final Four Masculino 2026.

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Los boricuas, campeones defensores del torneo, ganaron con sets de 25-21, 25-22, 23-25, 18-25 y 15-11 en el Domo de la Feria de León, en México.

El torneo, que también reúne a México y Guatemala, otorga puntos para los rankings continental y mundial al inicio de la temporada internacional.

El capitán de Puerto Rico, Amel Cabrera, reconoció después del encuentro que esperaba un desafío reñido.

“Estamos acostumbrados a batallar con Dominicana en cinco sets. Veníamos preparados para un partido fuerte, físico y largo”, expresó Cabrera en un comunicado de prensa.

Santiago encabezó la ofensiva ganadora con 18 puntos. Feliciano añadió 17, Lawrence aportó 16 e Ismael Alomar contribuyó con 11 unidades.

Por República Dominicana, Héctor Cruz fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos, todos mediante ataques. Luther Rosario sumó 12 unidades, incluidas cinco bloqueos, mientras que Moisés Ortiz agregó 10.

Las estadísticas reflejaron la paridad del encuentro. Dominicana superó a Puerto Rico en ataques (59-54) y bloqueos (11-8), pero los boricuas marcaron la diferencia desde la línea de servicio al dominar 9-1 en aces. Ambos equipos registraron cifras similares en errores no forzados, con 33 para Puerto Rico y 35 para los dominicanos.

“Entramos con muchos menos errores en el servicio durante los primeros dos parciales. Luego fallamos un poco el saque y ellos lo aprovecharon. En el voleibol puede pasar de todo”, señaló Cabrera.

En la segunda jornada, Puerto Rico enfrentará a Guatemala, mientras que República Dominicana chocará con el anfitrión México.

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Selección Nacional de Voleibol masculinoRepública DominicanaNorceca
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