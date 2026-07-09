“Mi madre y mi hermana no estaban involucradas”: el careo que tensó el juicio contra Elvia Cabrera

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Una presunta declaración con la que Anthonieska Avilés Cabrera habría exculpado a su madre, Elvia Cabrera Rivera, y a su hermana, Anthiany, por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario desencadenó en un intenso debate en el juicio.

La discusión surgió el miércoles luego que se activara la Regla 109 de Evidencia, que permite al tribunal evaluar la admisibilidad de prueba sin la presencia del jurado. El planteamiento fue atendido por el juez Luis S. Barreto Altieri en la sala 1 del Tribunal de Aibonito.

En síntesis, la defensa intentó explorar una supuesta manifestación que Avilés Cabrera -hija de Cabrera Rivera y también coacusada- habría hecho a la agente Verónica Lugo, luego que le leyera las “advertencias Miranda para persona sospechosa en custodia”.

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La presunta declaración en controversia fue: “Mi madre y mi hermana no estaban involucradas”. Esa supuesta manifestación fue revelada por primera vez el 6 de diciembre de 2025 en el programa Primera Pregunta de Telemundo, moderado por Rafael Lenín López.

“Esa persona (Verónica Lugo), la defensa está en aras de, en su momento, presentarla como testigo. En ese mismo momento, se suscitará la misma controversia, juez, pero en este entonces tenemos que demostrar las manifestaciones”, argumentó licenciado Alberto Rivera Ramos, uno de los abogados de Cabrera Rivera.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

Ante ello, Barreto Altieri respondió de inmediato que primero debía escucharse la prueba antes de resolver cualquier controversia sobre su admisibilidad.

“Vamos a traer al testigo, haga las preguntas para yo saber y evitar sorpresas ante un jurado y yo determino. Para eso es la Regla 109. No me argumente, vamos a la prueba y a base de la prueba, se hacen las argumentaciones”, expresó Barreto Altieri.

Por su parte, la fiscal Silda Rubio Barreto -quien junto a las fiscales Myriam Nieves y Jackeline Pizarro representan al Ministerio Público- sostuvo que primero debía determinarse la admisibilidad de la evidencia.

“La testigo, cuando se determine de acuerdo a la prueba, juez, se establecerá si se pone a disposición (de la defensa) y ellos determinarán (entonces si la utilizarían en el proceso judicial)”, indicó.

Entonces, Rivera Ramos respondió que la defensa había litigado el caso partiendo de la información que conocía hasta ese momento. “Estamos litigando este caso asumiendo que lo que se nos manifestó, es...”, comenzó a decir, antes de ser interrumpido por el juez.

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“La sentía fría. Estaba muerta”: madre de Gabriela Nicole intentó salvar a su hija Lisandra Rosario declaró en el juicio contra Elvia Cabrera Rivera.

“Yo no voy a resolver algo que ustedes no han resuelto todavía. Cuando se le presente al tribunal en una estipulación, o si hay una disposición, yo lo voy a resolver. Vamos a la prueba con este testigo, vamos a la Regla 109 porque estamos ya entrando en la controversia”, contestó Barreto Altieri.

Acto seguido, Rivera Ramos comenzó con su línea de preguntas al agente investigador Ángel Torres Romero, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

“Mire testigo, yo le pregunto si usted advino en conocimiento que el propio 19 de agosto ya la agente Verónica Lugo entrevistó frente a un trabajador social del Departamento de (la) Familia a Anthonieska”, cuestionó.

Entonces, el testigo dijo: “Sí, me enteré, posterior”.

El licenciado continuó: “Yo le pregunto si, ¿se enteró posterior como parte de las gestiones investigativas que usted hizo?”.

“Correcto”, contestó el testigo.

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Rivera Ramos prosiguió entonces con la línea de preguntas. “¿Usted sabe que la agente Verónica Lugo le hizo advertencias Miranda a Anthonieska Avilés Cabrera, coacusada en este proceso? ¿Usted sabe que aun luego de hechas las advertencias Miranda, la joven Anthonieska Avilés decidió hacer manifestaciones?. ¿Usted sabe las manifestaciones que ella hizo?“, dijo.

Luego formuló la pregunta central: “¿Yo le pregunto si usted está de acuerdo conmigo que esas manifestaciones exculpan a la señora Elvia Cabrera?”.

La fiscal objetó de inmediato al sostener que se trataba de prueba de referencia. Sin embargo, Barreto Altieri indicó que primero escucharía el contenido de las supuestas manifestaciones para determinar si podían ser admitidas.

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No obstante, antes de que el planteamiento continuara, la defensa optó por retirar toda la línea de interrogatorio.

“Esa línea de preguntas la vamos a retirar en aras de que la fiscal no ha dicho si va a sentar a la agente Verónica Lugo o no. Retiramos toda la línea de preguntas en aras de que acabamos de enterarnos hoy que la agente Verónica Lugo todavía no se sabe si se va a sentar”, expresó Rivera Ramos.

Concluida la discusión sobre la evidencia, el juez ordenó el regreso de los miembros del jurado a la sala para reanudar los procedimientos y se continuó con la transmisión electrónica del caso.

Sin embargo, la controversia no terminó ahí. La defensa intentó interrogar al testigo sobre una querella que presuntamente presentó en su contra el exfiscal Orlando Velázquez. La Fiscalía objetó la línea de preguntas, y el juez declaró la objeción “ha lugar”, por lo que el planteamiento fue retirado del récord.