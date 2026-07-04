“Aténgase a lo resuelto”: Supremo mantiene decisión sobre procesabilidad de Anthonieska Avilés

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El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó una segunda moción urgente de reconsideración presentada por la defensa de Anthonieshka Avilés Cabrera, acusada del asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, relacionada con su procesabilidad.

“Evaluada la Urgente segunda moción de reconsideración presentada por la parte peticionaria, se provee no ha lugar. Aténgase a lo resuelto. Notifíquese inmediatamente”, indica la resolución de una página emitida la tarde de ayer, viernes, por el foro judicial.

Con esta acción, la peticionaria agotó las oportunidades disponibles ante el máximo foro judicial para solicitar la revisión de la resolución recurrida, por lo que prevalece la determinación del Tribunal de Aibonito “en torno a que la acusada es procesable”.

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A su vez, se determinó que la decisión, “significa que la acusada comprende la naturaleza del proceso judicial que enfrenta, puede colaborar adecuadamente con sus abogadas en la preparación de su defensa y está en condiciones de continuar el proceso penal”.

El 4 de junio, la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) presentó ante el Supremo una petición solicitando la revocación de un fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones, además de la paralización del juicio hasta que se evaluara nuevamente su procesabilidad.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

En su planteamiento, la defensa alegó que el Tribunal de Apelaciones actuó incorrectamente al confirmar la determinación del Tribunal de Aibonito, que había rechazado una solicitud para detener el inicio del juicio con el fin de evaluar la procesabilidad de la acusada.

Según la SAL, Avilés Cabrera, de 18 años, que es juzgada como adulta por el asesinato de Pratts Rosario, es estudiante del Programa de Educación Especial, tiene discapacidad intelectual y se presentó evidencia suficiente para cumplir con el estándar requerido.

Cabe destacar que al inicio del proceso judicial, en septiembre de 2025, la joven fue declarada no procesable. Sin embargo, tras una segunda evaluación, se emitió una determinación favorable para continuar el proceso judicial en su contra por el caso de asesinato.

Desde entonces, ningún foro judicial en la isla ha acogido los planteamientos de la defensa sobre la procesabilidad. No obstante, el equipo legal ha sostenido que la joven presenta un funcionamiento cognitivo equivalente al de una menor de su edad.

Tanto Antonieshka Avilés Cabrera como su madre, Elvia Cabrera Rivera, enfrentan dos cargos cada una por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, por el uso y/o portación de un arma blanca. Ambas llevan procesos judiciales separados.

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Revelan video: Anthonieska Avilés “se limpió la sangre” Tras el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, así lo declaró Gabriela “Gaba” Figueroa Arroyo, amiga de la coacusada.

Cabrera Rivera enfrentó tan reciente como ayer, viernes, su día 16 de juicio por jurado. Mientras tanto, el pasado martes comenzó la selección del jurado en el proceso contra Avilés Cabrera.

Durante la primera jornada de selección, comparecieron ante el tribunal 27 candidatos —14 hombres y 13 mujeres—. Sin embargo, 19 fueron excusados por razones médicas y personales, por lo que solo ocho permanecieron en sala al cierre del día.

Como parte del proceso, el juez impartió instrucciones iniciales a los candidatos y les advirtió sobre la amplia cobertura mediática del caso. Enfatizó que debían abstenerse de leer, ver o escuchar información relacionada con el juicio, que continuará los días 6 y 24 de julio en la mañana.

“Sabemos que va a ser cuesta arriba conseguir personas que en Puerto Rico no hayan sido expuestas a la prueba, a la evidencia, sin que Anthonieska haya tenido oportunidad de defenderse”, dijo la licenciada Rocío Revelles Ponce, de la SAL, una de las defensoras de la acusada.

Indicó que, por el momento, “no se ha visualizado” que la acusada vaya a testificar durante el juicio. Añadió además que no se contempla solicitar un cambio de jurisdicción debido a la amplia cobertura mediática del caso, al sostener que la exposición ha sido tan extensa que incluso ha trascendido a Estados Unidos.

Por su parte, el juez Juan A. Reyes Colón explicó en sala a los potenciales miembros del jurado que “en nuestro sistema de justicia se requiere que se garantice un juicio justo e imparcial”.

Asimismo, les instruyó que ningún evento externo debe influir en su evaluación de la evidencia. “No podrán hacer búsquedas de información, investigaciones ni visitar lugares relacionados con el caso”, advirtió.

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Los hechos que dieron origen a este caso ocurrieron la noche del 10 de agosto de 2025 cuando ocurrieron varias peleas en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Como resultado, Pratts Rosario y otro menor de 16 años resultaron con heridas de arma blanca.

Ambos perjudicados fueron transportados en vehículos separados hasta la sala de emergencias del hospital Menonita, en Aibonito. Sin embargo, a las 12:35 a.m. del 11 de agosto de 2025, la doctora Carla Mercado certificó el fallecimiento de Pratts Rosario.