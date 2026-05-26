Jenniffer González sobre la renuncia de Sebastián Negrón: “Me decepciona”

“Me tomó por sorpresa”. Esas fueron las primeras palabras de la gobernadora Jenniffer González tras las renuncia del secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón.

La primera ejecutiva indicó que la dimisión del funcionario le tomó por sorpresa y que se enteró en un pasillo del muelle Panamericano oeste, a donde acudió esta mañana para inaugurar las instalaciones a seis meses del reinicio de operaciones de la instalación.

“Me tomó por sorpresa, me enteré aquí en un pasillo. No he visto la carta. Nadie me había llamado. Me enteré aquí por ustedes (la prensa)”, expresó la mandataria al ser cuestionada por los medios de comunicación.

“Me decepciona porque creo que fue un gran secretario de agencia. Hicimos mucho y trabajamos mucho. Tan reciente como el día del mensaje (de Situación de Estado) tuve llamadas con él para discutir el futuro del muelle de Ponce en términos de desarrollo económico. Lamento muchísimo su decisión y que no la haya discutido conmigo”, agregó.

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En un comunicado de prensa, Negrón sostuvo que “el cargo exige confianza mutua y respeto a las facultades que la ley confiere al secretario. Esa confianza ya no existe, lo que me imposibilita continuar en el puesto”.

González, empero, sostuvo que el funcionario seguía gozando de su confianza.

“Si no hubiera tenido mi confianza, ustedes lo hubieran sabido. Yo he sido una gobernadora que ha hecho una apuesta grande al desarrollo económico y la manufactura, y he respaldado al secretario de Desarrollo Económico como a ningún secretario de agencia”, apuntó.

“Lamento mucho esa decisión porque creo que fue una estrella en mi gabinete”, agregó.

A preguntas sobre los señalamientos de Negrón en torno a supuestas intervenciones de La Fortaleza en la agencia luego de que destituyera al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), Norberto Almodóvar Vélez, y lo refiriera al Departamento de Justicia y otros foros, la primera ejecutiva evitó contestar.

“¿Intervenciones de qué?”, se limitió a decir González mientras salía a toda prisa por la parte posterior del muelle.

En concreto, Negrón denunció que “a partir de que refiriera a las autoridades correspondientes los hallazgos de una evaluación sobre un proceso competitivo, las acciones tomadas posteriormente por La Fortaleza hacen imposible continuar ejerciendo el cargo con la integridad y la autonomía que el rol requiere y que todo secretario le debe a la ciudadanía”.

La situación, según el exsecretario, incluyó alegadas intervenciones realizadas por otros funcionarios en asuntos cuya autoridad la ley reserva al secretario, lo que ha tenido implicaciones directas sobre la gobernanza interna y la estabilidad institucional del departamento.

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Entre las supuestas acciones tomadas figuró la revocación de las dos suspensiones sumarias impuestas tras los hallazgos de la evaluación relacionada con alegadas intervenciones indebidas en procesos de contratación, divulgada la semana pasada.

“Esas decisiones tienen, además, la lamentable consecuencia de dejar desprotegido al personal que denunció alegadas irregularidades en procesos internos”, dijo el funcionario.