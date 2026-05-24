1 / 6 ¡Cuidado en las playas! Corrientes y vientos complican las condiciones en el mar

¡Cuidado en las playas! Corrientes y vientos complican las condiciones en el mar. Balneario de Patillas. (Archivo)

1 / 6 | ¡Cuidado en las playas! Corrientes y vientos complican las condiciones en el mar. Balneario de Patillas. (Archivo)

Vientos de 15 a 25 millas por hora y oleaje mar afuera que llegará a los siete pies de altura dominarán este domingo las condiciones en las aguas alrededor del archipiélago puertorriqueño durante lo que queda del fin de semana largo por “Memorial Day”.

Existe, además, un riesgo de corrientes marinas se mantiene para las playas expuestas, sobre todo al norte y este de la isla, explicó el meteorólogo de Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, David Sánchez.

“Tenemos una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico por un oleaje de 7 pies y un riesgo moderado de corrientes para, básicamente, todas las playas de Puerto Rico”, sostuvo Sánchez.

Aconsejó a las personas a visitar playas de la zona oeste, pues el aumento en la velocidad de los vientos se extenderá al lunes y el riesgo “moderado” de corrientes podría aumentar a “elevado”.

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Sin embargo, el tiempo variable provocará aguaceros en la zona, lo cual es el patrón típico de la temporada.

“En la tarde, tendremos nuevamente actividad de tronadas en el oeste de Puerto Rico que pudieran causar inundaciones menores”, indicó Sánchez.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Las temperaturas se mantendrán este domingo entre los medios 80 grados Fahrenheit y los bajos 90 grados. Los índices de calor rondarán de 90 a 96 grados Fahrenheit, señaló.