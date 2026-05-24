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¡Cuidado en las playas! Corrientes y vientos complican las condiciones en el mar

Te decimos cómo estará el tiempo en el Día de la Recordación

24 de mayo de 2026 - 9:27 AM

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Balneario de Patillas. (Archivo)Balneario Punta Guilarte, en Arroyo. Playa Buyé, en Cabo Rojo.
1 / 6 | ¡Cuidado en las playas! Corrientes y vientos complican las condiciones en el mar. Balneario de Patillas. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Vientos de 15 a 25 millas por hora y oleaje mar afuera que llegará a los siete pies de altura dominarán este domingo las condiciones en las aguas alrededor del archipiélago puertorriqueño durante lo que queda del fin de semana largo por “Memorial Day”.

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Existe, además, un riesgo de corrientes marinas se mantiene para las playas expuestas, sobre todo al norte y este de la isla, explicó el meteorólogo de Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en San Juan, David Sánchez.

“Tenemos una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas para las aguas del Atlántico por un oleaje de 7 pies y un riesgo moderado de corrientes para, básicamente, todas las playas de Puerto Rico”, sostuvo Sánchez.

Aconsejó a las personas a visitar playas de la zona oeste, pues el aumento en la velocidad de los vientos se extenderá al lunes y el riesgo “moderado” de corrientes podría aumentar a “elevado”.

Sin embargo, el tiempo variable provocará aguaceros en la zona, lo cual es el patrón típico de la temporada.

“En la tarde, tendremos nuevamente actividad de tronadas en el oeste de Puerto Rico que pudieran causar inundaciones menores”, indicó Sánchez.

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Las temperaturas se mantendrán este domingo entre los medios 80 grados Fahrenheit y los bajos 90 grados. Los índices de calor rondarán de 90 a 96 grados Fahrenheit, señaló.

“Más calor se espera más bien para jueves que viene, finales de la semana laboral. Por lo menos hasta el miércoles, tendremos un patrón relativamente similar: ventoso, oleaje picado y peligro de corrientes en las playas y actividad de aguaceros todas las tardes en el oeste”, resumió Sánchez.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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