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¿Cómo estará el tiempo este fin de semana largo por Memorial Day?

El SNM anticipó aguaceros diarios, calor de hasta 105 grados y un incremento en el riesgo de corrientes marinas

23 de mayo de 2026 - 8:16 AM

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El patrón lluvioso continuará el domingo, cuando se anticipa un aumento adicional en la humedad sobre la zona. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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El fin de semana largo por el feriado de Memorial Day estará marcado por condiciones variables de tiempo con aguaceros diarios, tronadas aisladas y un riesgo de inundaciones urbanas, especialmente hasta la tarde del domingo.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), una masa de humedad tropical continuará moviéndose sobre la región este sábado, favoreciendo el desarrollo de aguaceros a través de la isla.

La actividad más fuerte se espera durante la tarde, principalmente sobre el interior y oeste.

El patrón lluvioso continuará el domingo, cuando se anticipa un aumento adicional en la humedad sobre la zona. Ante este escenario, el SNM advirtió que podrían registrarse acumulaciones diarias de entre una y dos pulgadas de lluvia, con cantidades localizadas que podrían superar las tres pulgadas en sectores del este y oeste.

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Debido la combinación de suelos saturados, lluvias frecuentes y aguaceros de intensidad moderada a fuerte, la amenaza de inundaciones urbanas, de riachuelos y repentinas localizadas se mantendrá elevada hasta la tarde del domingo.

Para el lunes, día feriado por Memorial Day, se esperan condiciones similares, aunque la entrada ocasional de parchos de aire más seco podría limitar en algunos momentos el desarrollo de aguaceros, particularmente en las áreas expuestas al viento. Aun así, no se descarta actividad de lluvia en sectores de la isla durante el día.

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De acuerdo con el SNM, los índices de calor podrían alcanzar entre 100 y 105 grados Fahrenheit, por lo que la agencia federal exhortó a residentes y visitantes a mantenerse hidratados, buscar sombra y estar atentos a las condiciones del tiempo, particularmente durante las horas de mayor calentamiento.

Por tratarse de un fin de semana largo en el que muchas personas suelen visitar playas, el SNM también advirtió sobre un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas orientadas al norte y este, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.

La dependencia federal anticipó que el riesgo podría aumentar a alto entre el lunes y martes próximo debido a los fuertes vientos.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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