Minnesota es el epicentro de las protestas “No Kings” contra Donald Trump en Estados Unidos y el mundo

St. Paul, Minnesota- Los organizadores de las concentraciones “No a los reyes” del sábado en todo el país predicen que las protestas contra las acciones del presidente Donald Trump y su administración podrían sumar una de las mayores manifestaciones en la historia de Estados Unidos, con Minnesota como escenario central.

Los organizadores afirman que se han inscrito más de 3,100 eventos en los 50 estados, y que se espera que participen más de 9 millones de personas.

En Washington, cientos de manifestantes avanzaron por las calles, pasando por el monumento a Lincoln y entrando en el National Mall, con pancartas que decían “Deja la corona, payaso” y “El cambio de régimen empieza en casa”. Los manifestantes hicieron sonar campanas, tocaron tambores y corearon “No a los reyes”.

El sábado 28 de marzo de 2026, varias personas participaron en una manifestación nacional contra la guerra organizada por el movimiento "No Kings Italy" en Roma. (Foto AP/Andrew Medichini) (Andrew Medichini)

Las agresivas medidas de aplicación de la ley de inmigración de la administración Trump, en particular en Minnesota, fueron solo uno de los puntos de una larga lista de quejas de los manifestantes que también incluyó la guerra en Irán y el retroceso de la administración Trump de los derechos de los transexuales.

PUBLICIDAD

En Nueva York, Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, describió a Trump como el “matón en jefe” de la nación y dijo que los residentes de Minneapolis “obligaron al aspirante a rey a retirar sus tropas de choque.”

“Quieren que todos tengamos miedo de protestar”, dijo durante una rueda de prensa. “Quieren que tengamos miedo de que no hay nada que podamos hacer para detenerlos. Pero, ¿saben qué? Están muy equivocados”.

El sábado 28 de marzo de 2026, varias personas participaron en una manifestación nacional contra la guerra organizada por el movimiento "No Kings Italy" en Roma. (Foto AP/Andrew Medichini) (Andrew Medichini)

“Mítines de odio a ‘América’”

La Casa Blanca desestimó las concentraciones. La portavoz Abigail Jackson describió las protestas como el producto de “redes de financiación izquierdistas” con escaso apoyo público real.

Jackson dijo en un comunicado que las “únicas personas a las que les importan estas ‘sesiones de terapia de trastorno’ de Trump son los periodistas a los que se les paga por cubrirlas.”

El Comité Nacional Republicano del Congreso también se mostró muy crítico.

“Estos mítines de odio a América son el lugar donde las fantasías más violentas y desquiciadas de la extrema izquierda obtienen un micrófono”, declaró Maureen O’Toole, portavoz de la NRCC.

Acto principal en el Capitolio de Minnesota

Los organizadores han designado la concentración en el Capitolio de Minnesota, en St. Paul, como el acto emblemático nacional, en reconocimiento a cómo el estado en el que agentes federales dispararon mortalmente a dos personas que vigilaban las medidas migratorias de Trump se convirtió en epicentro de la resistencia.

El sábado 28 de marzo de 2026, varias personas participaron en una manifestación nacional contra la guerra organizada por el movimiento "No Kings Italy" en Roma. (Foto AP/Andrew Medichini) (Andrew Medichini)

Como cabeza de cartel, Bruce Springsteen interpretará “Streets of Minneapolis”, que escribió en respuesta a las muertes de Renee Good y Alex Pretti, y en homenaje a los miles de habitantes de Minnesota que salieron a la calle durante el invierno. La gira estadounidense Land of Hope & Dreams de Springsteen, cuyo lema es “No Kings”, comienza el martes en Minneapolis.

PUBLICIDAD

Los organizadores de Minnesota han comunicado a las autoridades estatales que esperan que 100,000 personas se den cita en el recinto del Capitolio, donde el pasado mes de junio el acto congregó a unas 80,000 personas.

Paul contará también con la presencia de la cantante Joan Baez, la actriz Jane Fonda, el senador Bernie Sanders y una larga lista de activistas, dirigentes sindicales y cargos electos.

Manifestaciones en Estados Unidos y Europa

También están previstas concentraciones en más de una docena de países, desde Europa a América Latina y Australia, según declaró en una entrevista Ezra Levin, codirector ejecutivo de Indivisible, grupo que encabeza los actos. Los países con monarquías constitucionales llaman a las protestas “No a los tiranos”, dijo.

Para quienes no puedan asistir en persona, otro grupo activista, Stand Up For Science, organiza un acto “virtual y accesible” en línea.

Una mujer que sostiene una pancarta con el lema "No a los reyes, no a la guerra" participa en la protesta "No a los reyes" en París, Francia, el sábado 28 de marzo de 2026. (Foto AP/Aurelien Morissard) (Aurelien Morissard)

El sábado por la mañana en París, varios centenares de personas, en su mayoría estadounidenses residentes en Francia, junto con sindicatos franceses y organizaciones de derechos humanos, se reunieron en la Bastilla.

“Protesto por todas las guerras ilegales, inmorales, imprudentes y descabelladas e interminables de Trump”, dijo Ada Shen, la organizadora de París No Kings.

En Roma, miles de personas marcharon con cánticos desafiantes dirigidos a la primera ministra Giorgia Meloni, cuyo gobierno de derechas vio fracasar esta semana su referéndum para racionalizar el poder judicial italiano, entre críticas por considerarlo una amenaza para la independencia de los tribunales. Los manifestantes ondearon pancartas de protesta contra los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, pidiendo “Un mundo libre de guerras”.

PUBLICIDAD

En Londres, las personas que protestaban contra la guerra en Irán portaban pancartas que decían: “Paremos a la extrema derecha” y “Enfrentémonos al racismo”.

Más multitudinaria que otras protestas de “No Kings”

Los organizadores estadounidenses dijeron a los periodistas en una conferencia de prensa por Internet el jueves que esperan que las protestas del sábado sean más multitudinarias que las dos primeras rondas de concentraciones No a los Reyes, que según sus cálculos congregaron a más de 5 millones de personas en junio y a más de 7 millones en octubre.

Dos tercios de las confirmaciones de asistencia proceden de fuera de los grandes centros urbanos, según Greenberg, que menciona el aumento de inscripciones en estados de tendencia conservadora como Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Dakota del Sur y Luisiana, así como en zonas suburbanas competitivas de Pensilvania, Georgia y Arizona.