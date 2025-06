El voluntario de seguridad, que no ha sido identificado públicamente, disparó tres rondas contra Arturo Gamboa , de 24 años, quien supuestamente había blandido un rifle contra la multitud el sábado en el centro de Salt Lake City . Los disparos alcanzaron tanto a Gamboa como al manifestante Arthur Folasa Ah Loo , según la policía de Salt Lake City.

Gamboa, quien no disparó su rifle, fue arrestado bajo sospecha de asesinato, acusado de crear la situación peligrosa que condujo a la muerte de Ah Loo , dijo la policía. No se han presentado cargos penales.

No está claro qué pretendía hacer Gamboa con el rifle. Su padre, Albert Gamboa, contactado por The Associated Press el martes, declaró la inocencia de su hijo en una breve llamada telefónica: “Mi hijo, Arturo Gamboa, es un tipo inocente. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.