Servicio Secreto investiga unos disparos cerca del parque frente a la Casa Blanca

Washington - El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo el domingo que estaba investigando los informes de disparos durante la noche cerca de Lafayette Park, que está al otro lado de la calle de la Casa Blanca.

No hubo heridos y no se encontró a ningún sospechoso tras un registro del parque y sus alrededores después de medianoche, informó la agencia en una publicación en Internet.

El presidente Donald Trump estaba pasando el fin de semana en la Casa Blanca, que no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

El parque ha sido vallado durante semanas de reformas.

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