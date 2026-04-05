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Servicio Secreto investiga unos disparos cerca del parque frente a la Casa Blanca

No se reportaron heridos ni se ha identificado a algún sospechoso

5 de abril de 2026 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump está pasando el fin de semana en la Casa Blanca. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo el domingo que estaba investigando los informes de disparos durante la noche cerca de Lafayette Park, que está al otro lado de la calle de la Casa Blanca.

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No hubo heridos y no se encontró a ningún sospechoso tras un registro del parque y sus alrededores después de medianoche, informó la agencia en una publicación en Internet.

El presidente Donald Trump estaba pasando el fin de semana en la Casa Blanca, que no hizo comentarios inmediatos sobre el incidente. Las operaciones de la Casa Blanca se mantuvieron con normalidad, pero se incrementó la seguridad en la zona, según el Servicio Secreto.

El parque ha sido vallado durante semanas de reformas.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Casa BlancaWashington D. C.TiroteosBreaking NewsDonald Trump
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