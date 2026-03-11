Cierran perímetro de la Casa Blanca luego que una “van” se estrellara contra barreras de seguridad

Una “van” se estrelló a primera hora del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a cerrar la zona en el centro de Washington en plena hora pico, informó la policía.

El incidente, en el que no hubo heridos, ocurrió alrededor de las 6:37 a.m. en la plaza Lafayette, al norte de la Casa Blanca, después de que el conductor atravesara una barrera ubicada en la avenida Connecticut, según el MPD.

Tras la colisión, fue arrestado. Las calles de alrededor de la residencia ejecutiva estadounidense se mantienen cerradas de manera temporal mientras tienen lugar las investigaciones.

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno mientras Estados Unidos continúa su guerra conjunta con Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños materiales y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar.