Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Demócratas critican continuas “contradicciones” de Donald Trump sobre la guerra de Irán

La semana pasada Casa Blanca no descartó el envío de tropas estadounidenses sobre terreno

10 de marzo de 2026 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Como Schumer, otros legisladores de la oposición se han posicionado en contra de la operación: “Parece que estamos en camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán”, lamentó el senador Richard Blumenthal a la salida de una sesión informativa a puerta cerrada con el Gobierno sobre la ofensiva. (J. Scott Applewhite)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, acusó este martes al presidente Donald Trump y a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, “contradecirse cada doce horas” sobre la guerra de Irán.

“Trump afirmó que la guerra en Irán estaba ‘completada’, pero Hegseth afirmó que hoy será el día de ataques más intenso hasta la fecha. ¿Cómo es posible que Trump y sus compinches no puedan aguantar 12 horas sin contradecirse sobre esta guerra?”, denunció Schumer en un mensaje en X.

Estas palabras se producen después de que Hegseth asegurara en una rueda de prensa que este martes será el día más intenso de los ataques a Irán desde el comienzo de la ofensiva el pasado 28 de febrero.

Sin embargo, el propio Trump había declarado el lunes que la guerra estaba “prácticamente terminada” y que los ataques concluirían “pronto”, ya que, insistió, la capacidad militar de Teherán está bajo mínimos.

El republicano dijo en un inicio que la ofensiva, bautizada como ‘Furia Épica’, podría durar entre cuatro y cinco semanas, pero el Gobierno no ha ofrecido un cronograma claro.

Como Schumer, otros legisladores de la oposición se han posicionado en contra de la operación: “Parece que estamos en camino de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán”, lamentó el senador Richard Blumenthal a la salida de una sesión informativa a puerta cerrada con el Gobierno sobre la ofensiva.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

La semana pasada, la Casa Blanca no descartó el envío de tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán, pero dijo que por el momento eso no entra en los planes del presidente.

Por su parte, el arzobispo de Washington, Robert McElroy, declaró que la decisión de Estados Unidos de entrar en guerra con Irán no es “moralmente legítima”.

“El criterio de causa justa no se cumple porque nuestro país no estaba respondiendo a un ataque existente o inminente y objetivamente verificable por parte de Irán”, denunció el cardenal en una entrevista con el diario Catholic Standard.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
