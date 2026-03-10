Reciben en Delaware al séptimo soldado estadounidense muerto en la guerra de Irán

Elizabethtown - El vicepresidente JD Vance se unió a la afligida familia de un hombre de Kentucky que fue el séptimo miembro del servicio de Estados Unidos en morir en combate durante la guerra de Irán cuando sus restos fueron traídos de vuelta el lunes por la noche.

El traslado digno, un acto solemne que rinde homenaje a los miembros del servicio estadounidense muertos en combate, tuvo lugar en la base aérea de Dover (Delaware) para el sargento del ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años y natural de Glendale (Kentucky). Murió el domingo tras resultar herido durante un ataque el 1 de marzo contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudí, según un comunicado del Pentágono.

Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, saludaron junto a altos mandos militares mientras la caja de transporte, cubierta con la bandera estadounidense, era transportada desde el avión militar hasta un vehículo que la esperaba.

PUBLICIDAD

Mike Bell, pastor jubilado de la Iglesia Cristiana de Glendale, dijo que conocía a Pennington desde que era pequeño y que recibió una llamada del padre de Pennington cuando el soldado resultó herido.

“Hablé con Tim el sábado por la mañana, y estaba un poco mejor, y hablaban de trasladarlo quizá a Alemania”, dijo Bell. Tim Pennington volvió a llamar esa noche, según Bell, para pedir oraciones, ya que el estado de su hijo empeoraba, y más tarde le comunicó que el soldado había sucumbido a sus heridas.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

“Era simplemente una persona tranquila”, dijo Bell, señalando que Pennington asistía al programa extraescolar de la iglesia. “Es decir, nunca llamó la atención porque simplemente era constante haciendo lo que tenía que hacer para lograrlo”.

Duelo de funcionarios estatales y locales

Pennington estaba destinado en el 1er Batallón Espacial, 1ª Brigada Espacial del Mando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de Estados Unidos, con base en Fort Carson, Colorado.

La misión de la unidad se centraba en “la alerta de misiles, el GPS y las comunicaciones por satélite de larga distancia”, según su sitio web.

Imagen facilitada por el Ejército de EE.UU. del sargento Benjamin N. Pennington, de 26 años.

“Esto me rompe el corazón”, dijo Keith Taul, juez ejecutivo del condado de Hardin, de donde era Pennington, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press. “Conozco a la familia desde hace al menos 30 años. No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento que están experimentando”.

Glendale es una ciudad no incorporada de unos 300 residentes al sur de la sede del condado de Hardin de Elizabethtown.

En un comunicado publicado en las redes sociales, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, calificó a Pennington de “héroe que lo sacrificó todo sirviendo a nuestro país”.

PUBLICIDAD

Otros seis soldados muertos

Los otros seis militares muertos desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, fueron reservistas del Ejército de Tierra asesinados en Kuwait cuando un avión no tripulado iraní alcanzó un centro de operaciones en un puerto civil.

1 / 12 | Así transcurrió el traslado digno de los seis soldados estadounidenses caídos en Kuwait. El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 12 Así transcurrió el traslado digno de los seis soldados estadounidenses caídos en Kuwait El traslado digno, un ritual que devuelve los restos de los militares estadounidenses caídos en combate, se considera uno de los deberes más lúgubres de cualquier comandante en jefe. Julia Demaree Nikhinson Compartir

El presidente Donald Trump se unió el sábado a las familias en duelo en la Base Aérea de Dover en el traslado digno para esos seis soldados estadounidenses.

El traslado digno se considera uno de los deberes más sombríos de cualquier comandante en jefe. Durante su primer mandato, Trump dijo que ser testigo del traslado era “lo más duro que tengo que hacer” como presidente.

“Un héroe americano”

Pennington se graduó en 2017 de la Escuela Secundaria Central Hardin, donde estaba inscrito en la vía de tecnología automotriz, dijo el portavoz del distrito John Wright a la AP. El exinstructor de tecnología automotriz Tom Pitt, quien enseñó a Pennington en 2017 en Hardin County Early College and Career Center, lo llamó “un héroe americano”.

“Muchas veces, como profesor, tienes alumnos que son inteligentes, tienes alumnos que son carismáticos, que son simpáticos, me atrevería a decir, encantadores”, dijo Pitt, que llamó Nate a Pennington. “Rara vez tienes alumnos que sean todo eso. Y Ben Pennington era todo eso. Básicamente, era la quintaesencia del estadounidense”.

Las fotos en sus páginas de Facebook y las de sus familiares muestran que Pennington alcanzó el rango de Eagle Scout en agosto de 2017. Su proyecto Eagle fue la demolición de unos viejos banquillos de béisbol en Glendale, dijo Darin Life, antiguo presidente del comité de la Tropa 221.

PUBLICIDAD

“Si buscas Eagle Scout, probablemente su foto esté ahí”, dijo Life, que conoció a Pennington a lo largo de su carrera como scout. “Amaba a su país. No habría esperado menos de él que perder la vida protegiendo a su país”.

Premios y condecoraciones

Un mes después de su ceremonia Eagle, Pennington publicó una foto suya prestando juramento de alistamiento. Ingresó en el servicio como especialista en abastecimiento de unidades y fue destinado al Mando Espacial y de Misiles el 10 de junio de 2025, según informó el Ejército en un comunicado.

Entre sus premios y condecoraciones se encuentran la Medalla de Encomio del Ejército, la Medalla al Mérito del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla al Servicio de Defensa Nacional, la Medalla al Servicio en la Guerra Mundial contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército.

“El Mando de Defensa Espacial y de Misiles del Ejército de Estados Unidos está profundamente entristecido por la pérdida del sargento Pennington”, dijo el teniente general Sean A. Gainey, comandante general del USASMDC. “Dio el último sacrificio por el país que amaba”.

El coronel Michael F. Dyer, comandante de la 1ª Brigada Espacial, describió a Pennington como “un suboficial dedicado y experimentado que dirigió con fuerza, profesionalidad y sentido del deber”.

Pennington será ascendido a título póstumo a sargento primero, según informó el Pentágono.

___