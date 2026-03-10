Lo que piensan los estadounidenses sobre la guerra de Irán, según los últimos sondeos

Los estadounidenses están divididos entre los partidos sobre la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según las encuestas realizadas desde que comenzó la guerra, y la mayoría de los sondeos muestran que la oposición es mayor que el apoyo.

Las encuestas sugieren que a muchos estadounidenses les preocupa que la acción militar esté haciendo que Estados Unidos sea “menos seguro”, incluso cuando ven a Irán como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. También hay señales de advertencia para Donald Trump, que se enfrenta a la posibilidad de un conflicto prolongado que podría venir acompañado de importantes turbulencias económicas. El lunes, Trump emitió mensajes contradictorios sobre el calendario de la guerra, sugiriendo que podría estar cerca de su fin, al tiempo que amenazaba con aplicar más fuerza contra Irán si el país interrumpía el flujo mundial de petróleo.

La fluctuación de los precios del petróleo puede estar alarmando ya a los votantes. Según una encuesta realizada el fin de semana, a 7 de cada 10 votantes registrados les preocupa “mucho” o “algo” que la guerra provoque una subida de los precios del petróleo y la gasolina, y la gran mayoría espera que la acción de Estados Unidos contra Irán dure al menos “meses”, si no más.

PUBLICIDAD

Los republicanos apoyan mayoritariamente al presidente, según las encuestas, pero hay indicios de que desconfían de cualquier respuesta que lleve a tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán. Y después de que Trump hiciera campaña con la promesa de poner “América primero” y acabar con la participación de Estados Unidos en “guerras eternas”, el conflicto de Irán podría convertirse en un punto de fricción particular.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Son más los que se oponen que los que apoyan la acción militar de Estados Unidos

Cerca de la mitad de los votantes registrados -el 53%- se opone a la acción militar de Estados Unidos contra Irán, según una nueva encuesta de Quinnipiac realizada durante el fin de semana. Solo 4 de cada 10 la apoyan, y aproximadamente 1 de cada 10 no está seguro.

Esto es similar a los resultados de las encuestas instantáneas por mensaje de texto de The Washington Post y CNN, ambas realizadas poco después de que comenzaran los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, que también indicaban que eran más los estadounidenses que rechazaban la acción militar que los que la apoyaban.

Según una encuesta reciente de Fox News, las opiniones están más divididas: La mitad de los votantes registrados aprobaba la acción militar estadounidense, mientras que la otra mitad la desaprobaba.

Varias de las encuestas recientes muestran que la mayoría de los estadounidenses creen que la administración Trump no ha proporcionado una explicación clara de las razones detrás de los ataques militares, y hay algunas divisiones sobre si Irán realmente representaba una “amenaza inminente y directa” para Estados Unidos, como ha dicho la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press 1 / 6 ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. The Associated Press Compartir

La mayoría de los votantes de la encuesta de Quinnipiac -el 55%- dijeron que no creían que Irán supusiera una “amenaza militar inminente” para Estados Unidos antes de la actual acción militar. Por otra parte, alrededor de 6 de cada 10 votantes registrados en la encuesta de Fox News dijeron que Irán representa una “amenaza real para la seguridad nacional”, y una encuesta reciente de AP-NORC encontró que alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses estaban muy preocupados de que el programa nuclear de Irán planteara una amenaza directa a los Estados Unidos.

Los votantes están preocupados por el precio de la gasolina

Mientras los precios del petróleo oscilan, la gran mayoría de los votantes están “muy” o “algo” preocupados por la subida de los precios del petróleo y la gasolina en Estados Unidos, según la encuesta de Quinnipiac. Sólo una cuarta parte de los votantes están “poco preocupados” o “nada preocupados”.

Los mayores niveles de preocupación corresponden a demócratas e independientes, pero cerca de la mitad de los republicanos también están al menos algo preocupados por el aumento de los precios de la gasolina a causa de la guerra.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El lunes, Trump dijo que Estados Unidos tomaría más medidas contra Irán si hacían algún intento de detener el suministro mundial de petróleo.

Cerca de la mitad se preocupa por la seguridad de Estados Unidos y duda del criterio de Trump

A medida que la guerra de Irán se extiende por Oriente Medio, a muchos estadounidenses también les preocupa que las decisiones militares de Trump hayan hecho que Estados Unidos sea menos seguro.

Alrededor de la mitad de los votantes en las encuestas de Quinnipiac y Fox News dijeron que la acción militar de Estados Unidos en Irán hace que Estados Unidos sea “menos seguro”, mientras que sólo alrededor de 3 de cada 10 en cada encuesta dijo que hace que el país sea más seguro. La encuesta de la CNN reveló que cerca de la mitad de los adultos estadounidenses creían que los ataques harían que Irán fuera “una amenaza mayor” para Estados Unidos, mientras que sólo 3 de cada 10 pensaban que disminuiría el peligro.

PUBLICIDAD

Alrededor de 6 de cada 10 adultos estadounidenses dijeron que confiaban “poco” o “nada” en que Trump tomara las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Irán, según la encuesta de CNN. Los republicanos expresaron más confianza que los demócratas o los independientes.

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Una encuesta de AP-NORC realizada antes de los ataques encontró de manera similar que el 56% de los adultos estadounidenses confiaban “solo un poco” o “nada” en Trump para tomar las decisiones correctas sobre el uso de la fuerza militar en el extranjero.

Preocupaciones sobre el despliegue de tropas

A la mayoría de los votantes les preocupa una posible ampliación del alcance de la guerra.

Alrededor de tres cuartas partes de los votantes se oponen a la idea de enviar tropas terrestres a Irán, según la encuesta de Quinnipiac realizada tras conocerse la muerte de seis militares estadounidenses. El miércoles se informó de la muerte de un séptimo militar.