Pete Hegseth dice que el martes será el día “más intenso” de ataques contra Irán
El secretario del Departamento de Guerra hizo las expresiones durante una conferencia de prensa
10 de marzo de 2026 - 8:34 AM
10 de marzo de 2026 - 8:34 AM
El secretario del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que los ataques contra Irán se intensificarán este martes, con los bombardeos más fuertes desde que Washington lanzó la guerra hace 10 días.
“Hoy volverá a ser nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán”, declaró Hegseth en una conferencia de prensa en el Pentágono.
Según el secretario, “en las últimas 24 horas” la República Islámica “ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: