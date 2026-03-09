Opinión
Donald Trump tacha de “gran error” la elección de Mojtaba Jameneí como líder supremo de Irán

“No sé si durará”, comentó el presidente de Estados Unidos

9 de marzo de 2026 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mandatario estadounidense, que ya había calificado al religioso de 56 años de “peso ligero”, dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno. (EFE / MEHR)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “gran error” la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra ese país.

“Creo que cometieron un gran error. No sé si durará. Creo que cometieron un error”, dijo a la cadena NBC sobre el nuevo dirigente iraní, hijo de Alí Jameneí, el ayatolá que se mantuvo en el poder más de treinta años y fue asesinado durante los primeros ataques de la operación ‘Furia Épica’ el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense, que ya había calificado al religioso de 56 años de “peso ligero”, dudó la semana pasada sobre la permanencia en el poder de un nuevo líder supremo que no contara con su visto bueno.

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, dijo Trump en una entrevista con la cadena ABC News. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió el republicano, quien no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un “buen líder”.

Mojtaba Jameneí fue elegido el domingo como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán para “evitar que el país quede sin liderazgo”. La Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar más poderoso del país, expresó su lealtad y lo saludó lanzando una oleada de ataques en su nombre.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

EE.UU. e Israel lanzaron un operativo militar a gran escala que ya entra en su segunda semana con sucesivos bombardeos a objetivos dentro de Irán que han resultado en la muerte de Alí Jameneí, parte de la cúpula militar iraní y cientos de civiles, entre ellos niños.

Teherán ha respondido con ataques a las embajadas y bases militares estadounidenses en países de la región, entre ellos Kuwait y Arabia Saudí, en los que han muerto al menos siete militares norteamericanos.

Trump ha justificado la ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de “apoderarse de todo Oriente Medio” y ha descrito al país como un “tigre de papel” cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas

