Donald Trump dice que un diálogo con Irán es “posible” pero que “depende de los términos”

El presidente de Estados Unidos insistió en que su gobierno está ganando la guerra contra la República Islámica

10 de marzo de 2026 - 1:16 PM

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que estaría dispuesto a hablar con el nuevo liderazgo en Irán pero advirtió que dependería de los términos en los que se establezca ese diálogo, porque Washington está ganando la guerra contra la República Islámica.

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump reiteró que ha escuchado que los líderes iraníes “tienen muchas ganas de hablar”, algo que Teherán niega categóricamente.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a conversar con Irán, el mandatario respondió: “Es posible”.“Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible”, agregó.

Trump también mostró su sorpresa por los ataques de Irán a los países del Golfo en respuesta a la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel, que ya ha alcanzado más de 5,000 objetivos en la nación iraní desde su inicio el pasado 28 de febrero, según el Pentágono.

“El resultado tan temprano superó con creces las expectativas”, aseguró Trump a Fox News. “Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura”, añadió.

El mandatario estadounidense reiteró su descontento con la elección de Mojtaba Jameneí, el hijo del fallecido Alí Jameneí, como nuevo líder supremo iraní ras la muerte de su padre en los ataques iniciales de la guerra.

“No creo que pueda vivir en paz”, aseguró sobre el religioso de 56 años, de línea dura y visto como un desafío a Washington en medio de la ofensiva que busca descabezar al Gobierno de los ayatolás.

Frente a las críticas internas - incluso dentro del entorno cercano al presidente- por la intervención en Irán y el coste político para el Partido Republicano, Trump insistió en la necesidad de la operación por la inminencia de un ataque de Teherán.

Aseguró que sus enviados especiales, Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner, le dijeron que Irán afirmó que tenía suficiente uranio enriquecido para construir 11 bombas nucleares.

“Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”, concluyó Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió hoy que este martes “será el día más intenso de ataques dentro de Irán” en una rueda de prensa en el Pentágono, donde el alto mando militar estadounidense informó de que han comenzado a atacar la industria de defensa iraní para limitar sus capacidades de respuesta.

Al menos 1,332 civiles iraníes habían muerto en los bombardeos de Israel y Estados Unidos hasta el pasado miércoles 4, según una agencia pública iraní. En el otro lado, siete militares estadounidenses fallecieron en ataques iraníes en Kuwait y Arabia Saudí.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, informó hoy de que en la noche de este lunes recibieron los restos del séptimo soldado muerto en la ofensiva.

Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
