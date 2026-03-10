Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El previsto viaje de Donald Trump a China se limitará a Pekín por su ajustada agenda

Sería la primera visita al país asiático de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017

10 de marzo de 2026 - 9:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La visita que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto realizar a China a finales de este mes se limitará a Pekín y no incluirá paradas en otras ciudades del país debido a su ajustada agenda y a cuestiones de seguridad, informó el diario hongkonés South China Morning Post.

RELACIONADAS

Según varias fuentes citadas por el rotativo y conocedoras de los preparativos, equipos de trabajo estadounidenses llegaron a la capital china a comienzos de marzo y los trabajos para organizar la cumbre han entrado ya en su “fase final”.

Según esas fuentes, Trump no viajará a ninguna otra ciudad durante su estancia en China, pese a que inicialmente se había estudiado un itinerario más amplio, similar al de recientes visitas de mandatarios como el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; o el primer ministro británico, Keir Starmer, que además de Pekín viajaron a Chengdu, Hangzhou y Shanghái, respectivamente.

Sin embargo, esa opción quedó descartada por la falta de margen en la agenda del presidente estadounidense.

“Desafortunadamente, su agenda es muy ajustada. No hay espacio para incluir una visita a una segunda ciudad”, señaló una de las fuentes citadas por el medio.

La Casa Blanca ha indicado previamente que Trump viajará a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, en lo que sería la primera visita al país asiático de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017, cuando el propio Trump visitó el gigante asiático durante su primer mandato.

Según el rotativo hongkonés, las recientes tensiones internacionales derivadas de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han tenido un impacto “muy limitado” en los preparativos de la cumbre.

Las fuentes citadas indicaron que ambas partes consideran que la relación entre China y Estados Unidos es “la relación bilateral más trascendental del mundo en la actualidad” y que tanto Trump como el presidente chino, Xi Jinping, mantienen el interés en celebrar el encuentro.

Pekín no ha confirmado por ahora la visita, si bien el canciller chino, Wang Yi, instó el pasado domingo a “realizar preparativos exhaustivos” y “crear un entorno adecuado” en las relaciones bilaterales, en una posible referencia velada al viaje.

Ambos países mantienen en principio una tregua comercial en vigor desde octubre pasado, tras la reunión celebrada en la ciudad surcoreana de Busan, aunque persiste la incertidumbre sobre su evolución después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos examinara recientemente la base legal de algunos de los aranceles impuestos por la administración Trump.

En ese contexto, el South China Morning Post avanzó la semana pasada una posible sexta ronda de negociaciones comerciales entre Washington y Pekín a finales de esta semana en París, aún sin confirmación oficial, mientras el entorno geopolítico se ha tensado además tras la escalada en Oriente Medio derivada de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, condenados por China.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpChina
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: