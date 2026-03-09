Donald Trump ve la guerra “prácticamente terminada” y dice que medita tomar el estrecho de Ormuz

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena CBS News que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que está considerando “tomar el control” del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena en la que aseguró que Washington e Israel van “muy adelantados con respecto a los plazos (previstos para la operación Furia Épica)” y que Teherán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones”, aseveró el republicano, que originalmente habló de que la campaña contra Irán podría durar unas 4-5 semanas.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

En la misma llamada el presidente estadounidense también afirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero añadió que está “considerando tomar el control” de este paso marítimo vital para la economía global.

PUBLICIDAD

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (LNG).

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

La publicación de la entrevista de Trump ha sacudido los mercados, con el barril de crudo de Texas cayendo en cuestión de minutos desde los 115 dólares hasta los 85 y el Dow Jones de Industriales cerrando con una subida de medio punto porcentual tras transitar toda la jornada por terreno negativo.

Al ser preguntado por el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, Trump dijo a su vez que no tiene “ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”.

1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press 1 / 6 ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. The Associated Press Compartir