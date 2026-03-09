Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump ve la guerra “prácticamente terminada” y dice que medita tomar el estrecho de Ormuz

Aseguró que Washington e Israel van “muy adelantados” y que Irán no tiene “armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”

9 de marzo de 2026 - 4:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la misma llamada el presidente estadounidense también afirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero añadió que está “considerando tomar el control” de este paso marítimo vital para la economía global. (Julia Demaree Nikhinson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este lunes en una entrevista con la cadena CBS News que la guerra con Irán está “prácticamente terminada” y que está considerando “tomar el control” del estrecho de Ormuz, por el que afirma que ya están transitando buques.

RELACIONADAS

“Creo que la guerra está prácticamente terminada”, declaró Trump en una llamada telefónica con la cadena en la que aseguró que Washington e Israel van “muy adelantados con respecto a los plazos (previstos para la operación Furia Épica)” y que Teherán “no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”.

“Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones”, aseveró el republicano, que originalmente habló de que la campaña contra Irán podría durar unas 4-5 semanas.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

En la misma llamada el presidente estadounidense también afirmó que el estrecho de Ormuz ya está abierto y que hay barcos cruzándolo, pero añadió que está “considerando tomar el control” de este paso marítimo vital para la economía global.

Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (LNG).

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

La publicación de la entrevista de Trump ha sacudido los mercados, con el barril de crudo de Texas cayendo en cuestión de minutos desde los 115 dólares hasta los 85 y el Dow Jones de Industriales cerrando con una subida de medio punto porcentual tras transitar toda la jornada por terreno negativo.

Al ser preguntado por el nombramiento de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, Trump dijo a su vez que no tiene “ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto”.

Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre.El clérigo de 56 años sobrevivió a los ataques de Israel y Estados Unidos en los que murieron su padre Alí Jameneí, su madre Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y su esposa Zahra Haddad Adel el 28 de febrero.En noviembre de 2019 Mojtaba Jameneí fue una de las nueve figuras del círculo del ayatolá Jameneí sancionadas por el Gobierno de Donald Trump “por sus políticas desestabilizadoras" y a los que relacionó con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos. En la foto, el fallecido ayatolá y padre de Mojtaba.
1 / 6 | ¿Quién es Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo de Irán? . Nacido en la disidencia, tras años de operar entre bastidores y mantener un bajo perfil público, Mojtaba Jameneí emerge de entre las sombras para convertirse en el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, cargo que hereda de su padre. - The Associated Press

Trump, que había considerado que el nombramiento del hijo de Alí Jameneí (fallecido en los primeros ataques de EE.UU. e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero) como nuevo jefe de estado era inaceptable, añadió también en la entrevista que tiene en mente a otra persona para dirigir el país, aunque no añadió más detalles.

